vor 50 Min.

Feuerwehr fängt Wellensittich in Fitnessstudio ein

Ein Wellensittich ist am Donnerstag in einem Augsburger Fitnessstudio gelandet.

Die Feuerwehr rückt zu einem Augsburger Fitnessstudio aus. Aber nicht weil es brennt, sondern wegen eines Vogels.

Ein Wellensittich hat am Donnerstag in Augsburg einen Ausflug ins Fitnessstudio unternommen. Gegen 11 Uhr wurde die Augsburger Berufsfeuerwehr deshalb zum Holzweg gerufen. Feuerwehrsprecher Friedhelm Bechtel berichtet: "Der Vogel saß in verkehrter Richtung am Ausgang, war sehr nett und konnte problemlos eingefangen werden."

Die Feuerwehrleute brachten den Vogel in einer Transportbox zum Tierheim. Augenzwinkernd spekuliert Feuerwehrsprecher Friedhelm Bechtel nun darüber, warum der Vogel ausgerechnet in einem Fitnessstudio gelandet ist.

Eine Vermutung von ihm: "Dem Wellensittich waren seine Beine zu dünn, er betrieb schon mehrere Jahre einen erfolglosen Muskelaufbau." (jöh)