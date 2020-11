vor 18 Min.

Feuerwehr kann Christbaum in Pfersee 2020 nicht aufstellen

In diesem Jahr wird der Baum von einer privaten Firma aufgestellt. So groß, wie auf diesem Bild aus dem Archiv, wird er dieses Jahr nicht.

Plus Jedes Jahr stellt die Freiwillige Feuerwehr vor der Herz-Jesu-Kirche in Pfersee einen großen Christbaum auf. Doch wegen Corona ist in diesem Jahr alles anders.

Von Leonhard Pitz

Grün, etwa acht Meter hoch und festlich geschmückt. Der Christbaum vor der Herz-Jesu-Kirche gehört einfach zur Adventszeit in Pfersee. Normalerweise stellt die Feuerwehr ihn Ende November in einer großen Aktion auf. Doch wegen Corona ist das ist dieses Jahr nicht möglich. Einen Baum soll es aber trotzdem geben.

Michael Böving, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Pfersee, möchte das Thema nicht zu hoch hängen. Man sei selbst auf die Beteiligten zugekommen, um zu signalisieren, dass es dieses Jahr ein Problem mit dem Christbaum geben könnte.

Normalerweise stellen 20 Feuerwehrleute den Christbaum auf

Der Grund ist die Corona-Lage: "Momentan finden alle unsere Übungen virtuell statt", erklärt Böving. Auf diese Weise, so Böving, soll sichergestellt werden, dass im Notfall alle Einsatzbereit wären. Bereits vor dem Anstieg der Zahlen seien nach Empfehlungen des Landesfeuerwehrverbands Übungen und nicht-notwendige Einsätze auf acht Personen beschränkt gewesen.

Doch auch diese reduzierte Mannstärke hätte laut Böving nicht ausgereicht, um den Baum vor der Kirche aufzustellen. "Normalerweise sind daran locker zwanzig Personen beteiligt, die sechs bis acht Stunden beschäftigt sind", sagt der Feuerwehrmann.

In diesem Jahr stellt eine Firma den Baum in Pfersee auf

Auch für Peter Monz von der Arbeitsgemeinschaft Pferseer Vereine (AGP) hat die Dienstfähigkeit der Feuerwehr Priorität. "Um die Infektionsgefahr für die Feuerwehr zu reduzieren, haben wir haben dieses Jahr auf das Aufstellen durch die Feuerwehr verzichtet", erklärt Monz.

Den Job übernimmt in diesem Jahr nun eine Firma, die Feuerwehr bleibe aber nicht untätig. "Wir übernehmen den Abbau und helfen im Hintergrund", kündigt Böving an. Wer den Christbaum aufstellt, ist aus Sicht von Feuerwehrmann Böving "erst mal egal". "Hauptsache, Pfersee hat einen schönen Baum."

Peter Monz möchte auf die freiwillige Feuerwehr nichts kommen lassen. "Die Feuerwehr ist unser Rückgrat, die unterstützen uns, wenn es notwendig ist", sagt Monz. Nach seinen Angaben soll der Baum am 21. November aufgestellt werden.

Das könnte Sie auch interessieren

Themen folgen