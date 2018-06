vor 50 Min.

Feuerwehr löscht Brand in Mehrfamilienhaus

In einem Mehrfamilienhaus in der Zollernstraße in Augsburg hat es am Montagabend gebrannt.

Die Feuerwehr musste am Montagabend in Augsburg ausrücken - in der Küche eines Mehrfamilienhauses hatte es gebrannt. Fünf Menschen wurden verletzt.

In einem Mehrfamilienhaus in der Zollernstraße im Augsburger Stadtteil Oberhausen hat es am Montagabend gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, war das Feuer in einer Küche ausgebrochen. Die Feuerwehr löschte den Brand dem Wohnheim für Asylbewerber. Nach Angaben der Einsatzkräfte vor Ort wurden zwei Frauen und drei Kinder verletzt. Sie kamen zur Behandlung ins Krankenhaus.

Das Haus wurde komplett geräumt, nach Angaben der Polizei können die Bewohner aber wohl demnächst in ihre Wohnungen zurückkehren. Der Sachschaden ist derzeit noch nicht bekannt. Während der Löscharbeiten war die Zollernstraße gesperrt. (AZ)