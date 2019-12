vor 19 Min.

Feuerwehr löscht brennenden Papiercontainer

Die Berufsfeuerwehr Augsburg musste am Sonntagabend nach Oberhausen ausrücken: Vor einer Asylunterkunft brannte ein Papiercontainer.

Die Berufsfeuerwehr Augsburg musste am Sonntagabend nach Oberhausen ausrücken: Im Hof einer Asylunterkunft in der Zirbelstraße brannte ein Papiercontainer. Nach Angaben der Polizei kam der Alarm um kurz nach 20 Uhr. Der Papiercontainer habe komplett gebrannt und sei von der Feuerwehr gelöscht worden. Die Bewohner konnten in der Unterkunft bleiben; es gab keine Verletzten und abgesehen von Container auch keinen Sachschaden, so die Einsatzzentrale der Polizei. Was den Brand ausgelöst hatte, habe zunächst nicht ermittelt werden können. (AZ)