vor 20 Min.

Feuerwehr muss verletzte Person aus Auto befreien

Bei einem Verkehrsunfall in Augsburg sind am Sonntag vier Personen verletzt worden. Eine Person musste von der Feuerwehr befreit werden.

Bei einem Verkehrsunfall in Kriegshaber sind am Sonntag vier Personen verletzt worden. Problem war, dass eine Person im Fahrzeug „eingesperrt“ war, so die Feuerwehr. Die Türe musste daher aufgebrochen werden. Laut Polizei passierte der Unfall gegen 9.30 Uhr in die Dumlerstraße im Kreuzungsbereich zur Tunnelstraße. Eine verletzte Person wurde durch die Berufsfeuerwehr Augsburg und durch die Freiwillige Feuerwehr Kriegshaber mit schwerem hydraulischem Rettungsgerät befreit. Ein Notarzt kümmerte sich um das Unfallopfer. Die Unglücksstelle wurde von den Feuerwehrleuten abgesichert. Auslaufende Betriebsstoffe wurden gebunden. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen. Der Schaden wird mit 30000 Euro angegeben. (möh)

