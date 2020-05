13:56 Uhr

Feuerwehr rettet Entenbabys von Hoteldach

Eine Entenmama hatte sich einen schönen Platz zum Brüten ausgesucht. Doch kaum war der Nachwuchs da, entpuppte sich das neue Domizil als äußerst unpraktisch.

Die begrünte Dachfläche eines Hotels in der Halderstraße befand eine Entenmama offensichtlich als ideal, um dort ihre Eier abzulegen und zu brüten. Weil die elf Küken nach ihrer Geburt aber noch nicht richtig fliegen können, entpuppte sich das von Mauern umgebene Dachstück schließlich nicht als idealer neuer Wohnort, sondern vielmehr als eine Art Gefängnis.

Aufmerksame Hotelmitarbeiter entdeckten die Entenfamilie aber und riefen die Feuerwehr. Den Rettern gelang es schließlich, die Entenmama und ihren Nachwuchs am Mittwochvormittag einzufangen. Sie wurden an einem Augsburger Gewässer ausgesetzt, wo die kleinen jetzt in ein hoffentlich glückliches Entenleben starten können. (AZ)





