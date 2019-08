10:00 Uhr

Feuerwehr rettet Katze aus Baum

Die Berufsfeuerwehr Augsburg rettete am Dienstag eine ängstliche Katze aus einem Baum.

Das Tier wollte hoch hinaus, doch oben in der Baumkrone war es mit dem Mut schnell vorbei.

Da hat sich eine Katze doch ordentlich verschätzt: Das Tier wollte am Montag offenbar hoch hinaus und kletterte auf einen Baum. Bis oben ging auch alles gut, doch dann traute sich das Tier nicht mehr herunter. Alles Zureden, Lockrufe, und jede Menge vom Lieblingsfutter halfen nicht. Die Mieze blieb in der Baumkrone.

Die Besitzer wussten sich offenbar nicht mehr zu helfen und riefen am nächsten Tag die Berufsfeuerwehr. Die kletterte zu der hungrigen, miauenden und ängstlichen Katze hinauf und retteten sie von hoch oben. Ein Klassiker für die Retter der Feuerwehr? Nein, sagt Sprecher Friedhelm Bechtel. "Die viel beschriebene Katze im Baum kommt fast ausschließlich in den Kinderbüchern vor. Für uns ist so ein Einsatz eher eine Seltenheit." (AZ)

