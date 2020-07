vor 19 Min.

Feuerwehr rückt zu Kellerbrand in Lechhausen aus

Zu einem Feuerwehreinsatz ist es am späten Dienstagabend in Lechhausen gekommen. Aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses stieg Brandgeruch empor.

Die Berufsfeuerwehr Augsburg ist am späten Dienstagabend gegen 22.18 Uhr zu einem Kellerbrand in der Quellenstraße in Lechhausen gerufen worden. Wie ein Anrufer mitgeteilt hatte, war im Keller Brandgeruch wahrnehmbar. Zudem war im gesamten Mehrfamilienhaus der Strom ausgefallen.

Mit Atemschutzgeräten suchten die Einsatzkräfte nach der Ursache im verrauchten Keller. Schnell lokalisierten sie den Brand hinter der verschlossenen Tür zu einer Trafostation. Unterstützt von zwei Spezialisten der Stadtwerke Augsburg wurde laut Berufsfeuerwehr das gesamte Gebäude gesichert und der Brand von zwei Stromzählern gelöscht.

Während der gesamten Einsatzdauer wurde ein Bewohner, der im Rollstuhl sitzt, in seiner Wohnung von den Einsatzkräften betreut. Denn durch den Stromausfall funktionierte der Aufzug nicht mehr. Zudem darf dieser im Brandfall sowieso nicht genutzt werden. (ina)

