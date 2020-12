vor 28 Min.

Feuerwehr rückt zu Zimmerbrand nach Lechhausen aus

Die Berufsfeuerwehr Augsburg und die Freiwillige Feuerwehr Oberhausen hatten in der Nacht einen Einsatz in Lechhausen.

In der Nacht auf Freitag hat die Feuerwehr in Lechhausen einen Zimmerbrand gelöscht. Ein paar Stunden später wurde sie in die Innenstadt gerufen.

Es war am Freitag gegen 0.25 Uhr als der Alarm einging. Die Berufsfeuerwehr Augsburg wurde nach Lechhausen in die Dr.-Otto-Meyer-Straße zu einem Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus gerufen. Auch die Freiwillige Feuerwehr Oberhausen wurde vorsorglich alarmiert.

Vor Ort löschten die Einsatzkräfte die Flammen schnell. Laut Feuerwehrsprecher Friedhelm Bechtel hatte in der Wohnung Papier gebrannt. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Der Bewohner blieb offenbar unverletzt.

Vor wenigen Wochen erst war auch in Lechhausen in einem Mehrfamilienhaus Feuer ausgebrochen. Dieser Brand endete für einen Bewohner tödlich.

Am Morgen gegen 8.30 Uhr rückte die Berufsfeuerwehr in die Halderstraße in der Innenstadt aus. Aufmerksame Passanten hatten gemeldet, dass aus einem Gebäude weißer Rauch dringe. Die Ursache stand schnell fest. Aus einer Arztpraxis war wegen eines technischen Defekts an einem MRT-Gerät Helium ausgetreten. Die Praxis wurde danach ausgiebig gelüftet. (ina)

