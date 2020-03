20:47 Uhr

Feuerwehreinsatz in der Augsburger Innenstadt

Einsatzfahrzeuge blockierten am Montagabend kurzzeitig die Prinzstraße in Augsburg.

Weil ein Rauchmelder anschlägt, rückt die Feuerwehr am Montagabend mit mehreren Fahrzeugen in die Augsburger Innenstadt aus. Es kommt zu Behinderungen.

Zu einem Feuerwehreinsatz mit mehreren Fahrzeugen ist es am Montagabend in der Augsburger Innenstadt gekommen. Gegen 20 Uhr rückten die Einsatzkräfte in die Friedrich-List-Straße aus, weil ein Rauchmelder angeschlagen hatte, teilt die Polizei mit.

Feuerwehreinsatz: Verkehrsbehinderungen in der Prinzstraße

Auf der angrenzenden Prinzstraße, auf der auch die Straßenbahnlinie 6 verkehrt, kam es wegen der Einsatzfahrzeuge kurzzeitig zu Behinderungen. Wie sich jedoch herausstellte, handelte es sich um einen Fehlalarm. Warum der Rauchmelder in einem Mehrfamilienhaus anschlug, konnte die Polizei nicht sagen. (mac)

