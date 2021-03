vor 33 Min.

Feuerwehren rücken in der Nacht zu Brand aus

Die Berufsfeuerwehr Augsburg und die Freiwillige Feuerwehr Oberhausen waren in der Nacht auf Mittwoch im Einsatz.

Ein Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus in Oberhausen hat in der Nacht auf Mittwoch die Feuerwehr auf den Plan gerufen.