23.03.2021

Feuerwehrerlebniswelt muss wieder schließen - und ist dennoch zufrieden

In der Feuerwehrerlebniswelt in Augsburg gibt es rund ums Thema Feuerwehr und Brandschutz viel zu erleben. Allerdings muss sie wegen Corona wieder schließen.

Die neue Feuerwehrerlebniswelt in Augsburg muss wenige Tage nach der Eröffnung wieder schließen. Wegen Corona sind Museen und Ausstellungen ab Mittwoch zu.

Von Jörg Heinzle

Es war ein kurzer Auftakt für die neue Feuerwehrerlebniswelt in Augsburg. Nur sechs Tage nach der Eröffnung muss das Erlebnismuseum zum Thema Feuerwehr und Brandschutz am Mittwoch schon wieder schließen. Die hohen Corona-Infektionszahlen sind schuld. Bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 100 dürfen Museen und ähnliche Einrichtungen nicht öffnen. Die Feuerwehrwelt in einer ehemaligen Fabrikhalle im Martinipark sollte eigentlich schon im Herbst öffnen, doch dann kam der Lockdown. Nun wurden die kurzzeitigen Lockerungen für die Eröffnung genutzt - und die Macher sind mit den ersten Tagen zufrieden.

33 Bilder So sieht es in der neuen Feuerwehrerlebniswelt Augsburg aus Bild: Silvio Wyszengrad

Augsburgs früherer Feuerwehrchef Frank Habermaier ist der Initiator des Projekts. Er sagt, das Fazit bisher sei ein "rundum positives". Schon am Donnerstag und Freitag seien vielen Besucher zu Gast gewesen, am Wochenende sei die Erlebniswelt ausgebucht gewesen. Wegen Corona galt eine Besucherbeschränkung. Rund 2800 Quadratmeter misst die ehemalige Fabrikhalle im Textilviertel, in der die Macher der Ausstellung auf zwei Etagen Ausstellungsstücke rund um das Thema Feuerwehr und Sicherheit zusammengetragen haben. Überall gibt es Stationen, auf denen sich etwas rührt, wo die Besucher etwas ausprobieren oder erleben können.

Nun kehrt erst einmal wieder Ruhe ein in der Ausstellungshalle. Frank Habermaier hofft, dass die Beschränkungen nicht allzu lange dauern und die Erlebniswelt bald wieder öffnen kann. Bereits gekaufte Tickets behalten laut Mitteilung auf der Internetseite ihre Gültigkeit.

