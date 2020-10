23.10.2020

"Feuriges Wiedersehen": Frau zündet seine Kleidungsstücke an

Eigentlich wollte ein 28-Jähriger nur seine Klamotten bei einer Bekannten im Antonsviertel abholen. Die hatte andere Pläne - und zündete die Kleidung an.

Ein 28 Jahre alter Mann hat am Donnerstag gegen 23.20 Uhr die Polizei um Unterstützung gebeten. Er hatte einige Kleidungsstücke in der Wohnung einer Bekannten eingelagert, die Frau wollte sie ihm aber nicht mehr geben. Kurz bevor die Polizei in der Buchinger Straße eintraf, hatte sich die 39-Jährige dann doch umentschieden. Allerdings anders, als es sich der Mann erhofft hatte: Sie legte die Klamotten vor das Haus und zündete sie an.

Die Beamten löschten das Feuer mit Hilfe einer Nachbarin, die mit einem Eimer Wasser dazu kam. Zu retten waren die Kleidungsstücke trotz der Löschmaßnahmen nur noch bedingt. Dies dürfte auch für die weitere Beziehung der beiden Beteiligten gelten, meint die Polizei.

In welcher Beziehung die beiden zueinander standen oder stehen, wurde allerdings nicht berichtet. Gegen die 39-Jährige wurde Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet. (ina)

