09:08 Uhr

Film: Augsburger Student fuhr auf Skiern durch Libanongebirge

Der Augsburger Student Nico Brixle hat mit einem Freund eine zehntägige Tour durch das Libanongebirge unternommen und dabei gefilmt. Das Ergebnis ist im Liliom zu sehen.

Von Miriam Scheibe

Wenn man Libanon hört, dann denkt man nicht unbedingt sofort ans Skifahren. Zedern, Krieg, Wüste – diese Antworten bekamen Nico Brixle, 23, und Lukas Bröll, 25, als sie Passanten in der Münchner Fußgängerzone nach ihren ersten Gedanken zum Libanon fragten.

Wüste gibt es im Libanon zweifelsohne, eine Wüste allerdings, in der man in den Wintermonaten ziemlich gut Skifahren kann. „Wie eine Dünenlandschaft mit Schnee drauf, so schaut’s dort ein bisschen aus“, sagt Brixle.

Er und Lukas Bröll lernten sich vor zweieinhalb Jahren bei einer Skilehrerausbildung kennen. Die Idee, zusammen eine Ski-Expedition zu starten, kam den beiden bergerfahrenen jungen Männern schnell. Gemeinsam fuhren sie ins Kaunertal, übernachteten in einem selbst gebauten Iglu und erkundeten die Gegend rundherum auf Skiern. Auch von dieser Reise gibt es einen kleinen Film, denn eine Kamera ist schon seit einigen Jahren Brixles ständiger Begleiter auf seinen Skitouren.

Wie es zu diesem Projekt kam

Naheliegend, dass der 23-Jährige einen Großteil des Filmens übernahm, als er mit Lukas Bröll im Libanon unterwegs war. Aber warum gingen sie ausgerechnet dort auf große Skitour? Ausschlaggebend für diesen Entschluss war Nico Brixles Auslandssemester, das er im Winter 2017 in der libanesischen Hauptstadt Beirut verbrachte. Dort bekam er Wind von einem Freeride-Skirennen (jenseits der Piste), dem allerersten im Libanon, das bereits einige Wochen nach seiner Abreise angesetzt war.

Nico Brixle filmte die Skitour durch den Libanon. Am Donnerstag ist der Film zu sehen. Bild: Annette Zoepf

Kaum daheim, setzte sich der Student also gleich wieder ins Flugzeug, um an dem Wettbewerb in dem Land im Mittleren Osten teilzunehmen. Bei diesem Wettbewerb lernte er Halim kennen, einen Libanesen, der die beiden Deutschen vergangenen Frühling auf ihrem Abenteuer im Libanon für einige Tage begleitete.

Viele Monate hatten Brixle und Bröll sich auf die Reise vorbereitet, hatten sich genau überlegt, was sie mitnehmen. Gewicht einsparen, lautete die Devise. Also: leichtes Essen mit vielen Kalorien einpacken – denn der Tagesbedarf bei einem solchen Trip liegt bei stolzen 3500 bis 4000 kcal pro Person, wie Bröll ausrechnete. Morgens Haferschleim, mittags Babybrei und abends Instant-Mahlzeiten , zwischendrin mal ein Riegel oder Nüsse, so sah der Speiseplan der beiden Studenten beinahe zwei Wochen lang aus. „Normales Essen und auch Kochen haben mir extrem gefehlt“, sagt Brixle. Als er und Bröll nach ihrem zehntägigen Trip und einer abenteuerlichen Taxifahrt schließlich in Tripoli, der nächstgrößeren Stadt, ankamen, gönnten sie sich dort erst mal eine Falafel, wie Nico Brixle erzählt.

Nächte bei Minusgraden

Trotz aller kulinarischen Einschränkungen, dem nächtlichen Frieren bei Minusgraden und dem täglichen Schleppen von 25 Kilogramm Gepäck auf dem Rücken, möchte er die Erfahrungen der Reise nicht missen. Die wirklich schönen Abfahrten, die sie an drei bis vier Tagen gehabt haben, die Aussicht auf die schneebedeckten Berge Syriens, das sei die Strapazen wert gewesen, so Brixle. Diesen Winter konzentriert sich der 23-Jährige, der im Masterstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen an der Uni Augsburg eingeschrieben ist, erst mal auf sein Studium. Nächstes Jahr sei dann wieder ein größerer Trip geplant. Etwas Konkretes will Brixle noch nicht verraten, nur so viel: „Es könnte wieder Richtung Osten gehen“, sagt er mit einem Grinsen.

„CrossingLebanon“ läuft am Donnerstag, 24. Oktober, um 19 Uhr im Liliom. Der Film dauert eine halbe Stunde, danach gibt es die Möglichkeit zum Gespräch mit Nico Brixle und Lukas Bröll. Eintritt 7 Euro, ermäßigt 5 Euro.