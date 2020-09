vor 35 Min.

Film und Gespräch: Eine Reise zu den Rändern der Zivilisation

Der Naturfotograf und Greenpeace-Aktivist Markus Mauthe hat sich aufgemacht, um die „Ränder der Welt“ zu bereisen – also Orte, die (noch) fernab der Zivilisation liegen.

Der Naturfotograf und Greenpeace-Aktivist Markus Mauthe hat sich aufgemacht, um die „Ränder der Welt“ zu bereisen – also Orte, die (noch) fernab der Zivilisation liegen und von den letzten indigenen Gemeinschaften bewohnt werden. Doch auch dort sind bereits die Auswirkungen der Globalisierung spürbar: Umweltverschmutzung und Urbanisierung bedrohen den Lebensraum von Menschen, Tieren und Pflanzen. Die Werkstatt Solidarische Welt zeigt den Film am Freitag, 18. September, um 19.30 Uhr im Cafè Tür an Tür, Wertachstraße 29. Eintritt: 5 Euro. Anschließend gibt es ein Filmgespräch. Wegen der begrenzten Platzzahl ist eine Anmeldung erforderlich - per Mail an tickets@werkstatt-solidarische-welt.de, Telefon: 0821/37261. Mehr Info: http://weltladen-augsburg.de/solidaritaet-an-den-raendern-der-welt/.



Themen folgen