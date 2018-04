vor 35 Min.

Nach Debakel um 28 Millionen muss die Jugendamtsleiterin ihren Platz räumen

Jugendamtsleiterin Sabine Nölke-Schaufler verliert ihren Posten. Das Finanzdebakel der Stadt Augsburg führt zu einer ersten personellen Konsequenz.

Von Michael Hörmann

Die Aufarbeitung des Finanzdebakels im Jugendamt der Stadt Augsburg hat zu einer ersten personellen Konsequenz geführt. Amtsleiterin Sabine Nölke-Schaufler ist von ihren Aufgaben entbunden worden. Sie ist somit nicht mehr Amtsleiterin. Diese Informationen unserer Redaktion hat die Stadt bestätigt.

Richard Goerlich, Sprecher der Stadt, sagt am Dienstagmittag: „So wird es kommen. Die arbeitsrechtliche Maßnahme ist zwischen Oberbürgermeister Kurt Gribl und Sozialreferent Stefan Kiefer so abgestimmt. Vorgesehen ist, dass Frau Nölke-Schaufler eine angemessene Stelle innerhalb des Sozialreferates angeboten wird, in der sie ihre unbestritten starken Kompetenzen im sozialpädagogischen Bereich einsetzen kann.“ Die bisherige Amtsleiterin sei darüber mündlich bereits seit vergangener Woche unterrichtet.

Die Leiterin des Augsburger Jugendamts, Sabine Nölke-Schaufler, muss ihren Posten räumen. Bild: Anne Wall

Zu den Gründen für diesen Schritt hält sich die Stadt bewusst zurück. Goerlich: „Die rechtliche Begründung wird zu allererst Frau Nölke-Schaufler im persönlichen Gespräch dargelegt.“

Das Amt soll nach dem Abgang von Sabine Nölke-Schaufler kommissarisch geleitet werden, heißt es weiter.

Sozialreferent Kiefer ist in dieser Woche im Dienst, dagegen hat Oberbürgermeister Gribl Urlaub. Die Stadt läuft Gefahr, einen fest eingeplanten Zuschuss von 28 Millionen Euro zurückzahlen zu müssen. Grund ist ein verspätet eingereichter Zuschussantrag. Kiefer steht ebenfalls unter Druck. Stadtrat Volker Schafitel (Freie Wähler) fordert den Rücktritt von Kiefer. Der Referent sieht dazu keinen Anlass. Er habe seinen Beitrag an der Aufarbeitung des Debakels geleistet, sagte er wiederholt. Die Zuständigkeit liege im Amt, nicht im Referat.

Themen Folgen