Firma Ambu will in Augsburg 100 neue Stellen schaffen

Den dänischen Medizintechnikkonzern Ambu zieht es auf den Innovationspark in Augsburg. Er mietet Räume im Neubauprojekt „Weitblick 1.7“. Großes ist geplant.

Von Michael Hörmann

Der börsennotierte dänische Medizintechnikkonzern Ambu A/S ist weltweit tätig und beschäftigt rund 2700 Menschen. In der Region ist das auf sterile Endoskope spezialisierte Unternehmen bislang in Kissing ansässig. Nun aber richtet Ambu den Blick nach Augsburg. Perspektivisch sollen am künftigen Standort 100 neue Stellen geschaffen werden, heißt es. Der Standort liegt in unmittelbarer Nähe zur B17.

Es handelt sich um das Areal beim Innovationspark. Ambu bezieht Büroräume im großen Bürokomplex, der gegenwärtig gebaut wird. Es geht um das Neubauprojekt „Weitblick 1.7“. Ambu wird als Ankermieter genannt. Als Vermittler trat die Firma Kragler Immobilien auf.

Etwa 17300 Quadratmeter Büro- und Forschungsfläche werden spätestens im August 2021 bezugsfähig sein, heißt es zum zeitlichen Fahrplan. Marc Henzler, Geschäftsführer der Ambu Innovation GmbH, sagt: „Wir möchten unseren Teams eine ideale Arbeitsumgebung bieten, welche unsere Kernthemen Innovation, Ressourceneffizienz und Agilität widerspiegelt.“

Weitblick 1.7: Drei Viertel der Flächen sind vermietet

Die Flächen im Gebäude „Weitblick 1.7“ sind zum jetzigen Zeitpunkt zu drei Viertel vermarktet, sagt Peter Kragler. In das Projekt werden 55 Millionen Euro investiert. Grundstückserwerb, Bau und Baunebenkosten sind in diesem Betrag aufgelistet. Das Gebäude selbst wird mehr als die Hälfte kosten. Mitte Juli soll Richtfest auf der Großbaustelle sein.

