Firma Bauking übernimmt Mahler-Bauzentrum in Augsburg

Die Augsburger Mahler-Gruppe, besser bekannt als Bauwaren Mahler, wird an Bauking verkauft. Was sich für Kunden und Mitarbeiter ändert.

Die Bauking GmbH aus Iserlohn hat sich mit den Gesellschaftern der Bauwaren Mahler GmbH & Co. KG, Augsburg, über einen Verkauf des Großteils ihrer operativen Unternehmen geeinigt. Der Anteilsverkauf steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch das Bundeskartellamt und wird voraussichtlich im Sommer 2021 abgeschlossen sein. Das teilt Bauking, das zur niederländischen BME-Gruppe gehört, mit.

Der Verkauf umfasse die Unternehmen Bauwaren Mahler, Mahler Bayerische Bauwaren, Mahler Fliesen & Glasbau sowie das Hillari Fliesen-Center, heißt es in einer Pressemitteilung. Mahler beschäftigt insgesamt 273 Mitarbeiter und betreibt fünf Niederlassungen an den Standorten Augsburg, Unterdießen bei Landsberg, Feldkirchen bei München und Burgau sowie einen Fliesenverlegebetrieb am Hauptsitz in Augsburg.

Augsburg: Mitarbeiter von Mahler werden von Bauking übernommen

"Mit der Akquisition von Mahler gewinnen wir ein hervorragend geführtes Unternehmen mit einer exzellenten Reputation, engagierten Mitarbeitern und einer starken Marktposition", kommentiert Andreas Strietzel, Geschäftsführer von Bauking, die Übernahme. Mahler bleibt auch unter Bauking ein eigenständiges Unternehmen mit gleicher Organisationsstruktur und bekanntem Markenauftritt. Alle Mitarbeiter werden übernommen.

Mit der Neuakquisition gelingt Bauking erstmals die Expansion nach Süddeutschland. Bisher war das Unternehmen mit seinen rund 110 Niederlassungen, darunter rund 70 Fachhandelsstandorte und 50 Hagebaumärkte, ausschließlich nördlich der Mainlinie aktiv. (AZ)

