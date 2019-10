vor 37 Min.

Firma sucht Student für pfiffige Projekte

Drei junge Leute haben ein Format entwickelt, das Unternehmen bei der Umsetzung neuer Ideen helfen soll. Bewerben müssen sich in diesem Fall aber nicht die Studenten, sondern die Geschäftsführer.

Von Elena Winterhalter

Wie kommen Studenten und Unternehmen zusammen, wie findet man nach der Ausbildung den richtigen Arbeitsplatz? Solche Fragen sind für die jungen Berufsanfänger oft schwierig zu beantworten. Beim Gründerevent „Giants Walk“ im Technologiezentrum Augsburg war das vergangene Woche anders: Etwa 80 Studenten der Universität und der Hochschulen Augsburg und Ulm trafen dort auf 20 Geschäftsführer namhafter Unternehmen aus der Region. Die Idee dahinter war eine besondere.

Die Initiatoren Michael Kimmich, Andreas Renner und Christian Geber hatten sich für ihr Gründerevent ein innovatives Konzept ausgedacht. „Wir glauben, dass bei vielen Unternehmern Ideen mit Potenzial in der Schublade schlummern“, sagt Michael Kimmich, Geschäftsführer der Echion AG. „Aber es fehlt die Zeit, der Vision nachzugehen. Und da kommen die jungen Talente ins Spiel. Wir wollen die Kreativität und Inspiration der jungen Wilden mit der Erfahrung der alten Hasen verbinden.“

Unternehmer müssen Nachwuchstalente überzeugen

Das Konzept erinnert an das Fernsehformat „ Die Höhle der Löwen“. Dort entscheiden Investoren, was sie von Ideen halten; beim „Giants Walk“ sind es die Studierenden. Zehn Minuten Zeit haben die Unternehmer, die Nachwuchstalente von ihrer Innovation zu überzeugen. Danach ist bei Häppchen und Getränken Zeit, Fragen zu stellen und sich kennenzulernen.

Vor einem Jahr saßen die Initiatoren zusammen. „Wir wollten irgendwas mit Start-ups machen“, erinnert sich Christian Geber, Gründer des Netzwerks „Talente für die Region“. „Und wir wussten, dass wir gut zusammenarbeiten können.“ Daraus wurde in zwölf Monaten ein fertiges Format. Viele Geschäftsführer hatten offenbar großes Interesse, wollten aber erst einmal sehen, wie das Ganze abläuft. Deshalb stellten sich die drei Initiatoren bei der Pilotveranstaltung selbst auf die Bühne, um ihre Ideen und gleichzeitig das Gründerevent selbst zu präsentieren. „Ich bin froh, dass wir die Visionen an die Leute bringen konnten“, so Geber, der seine Geschäftsidee als erster den Studenten vorstellte. Die Erfolgschancen für die entstehenden Start-ups stehen seiner Meinung nach gut. „Die Ideengeber haben Erfahrung und wollen auf keinen Fall scheitern. Dazu kommen die Talente mit Elan und Leidenschaft.“

Auch die Geschäftsführer waren angetan vom Format. „Es ist eine unterhaltsame und innovative Veranstaltung“, sagt Mark Weber von der Deutschen Bank. „Ich kann mir vorstellen, hier demnächst eine meiner Ideen vorzustellen.“ Allerdings sind für ihn noch ein paar entscheidende Fragen offen: Wer trägt das Risiko? Wie läuft es ab, wenn investiert werden muss? Fragen, die in den kommenden Monaten geklärt werden können. Am 26. März 2020 ist bereits die Fortsetzung geplant.

Firmenchefs auf Augenhöhe treffen

Und was meinen die Studenten? „Ich finde das Konzept super“, sagt Christoph Altmeyer. Er studiert Wirtschaftsingenieurwesen an der Hochschule Augsburg. „So trifft man die Firmenchefs auf Augenhöhe. Einfacher kommt man nicht an so eine Möglichkeit.“ Janina Höniges, BWL-Studentin an der Universität Augsburg, hätte sich nach den Vorstellungen der Ideen mehr Raum für Diskussion gewünscht. „In so einem Rahmen hätte man mehr erfahren“, sagt sie. Tatsächlich bildeten sich nach den Vorträgen schnell kleinere Gruppen aus Interessierten um die drei Unternehmer. Da war Durchsetzungsvermögen gefragt.

Am Ende hat jeder der drei Initiatoren etwa zehn Studenten in der engeren Auswahl, die sich vorstellen können, die Projekte gemeinsam mit den „alten Hasen“ umzusetzen. Vier Wochen haben sie, um sich kennenzulernen und auszutauschen. Dann wollen sich Andreas Renner, Michael Kimmich und Christian Geber für die Talente entscheiden, mit denen sie ihre Innovation angehen – Beteiligung an der Neugründung inklusive. Die Ideen werden natürlich noch nicht verraten.