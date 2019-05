vor 43 Min.

Firmenlauf Augsburg 2019: Programm, Termin, Strecke, Infos

Der Firmenlauf Augsburg 2019 wird in zwei Wochen 12.000 Läuferinnen und Läufer auf die Straße bringen. Hier alle Infos zu Termin, Programm, Strecke und Sperrungen.

Der Firmenlauf 2019 in Augsburg steht in zwei Wochen an. 12.000 Menschen werden sich beim 8. M-Net Firmenlauf Augsburg auf die Strecke wagen - die Startplätze waren in kürzester Zeit weg.. Wann ist der Firmenlauf? Wie verläuft die Strecke? Wie ist das Programm? Welche Straßen sind gesperrt? Alle Infos im Überblick.

Termin und Uhrzeit: Wann ist der Firmenlauf Augsburg 2019?

Der Augsburger Firmenlauf findet am Dienstag, 21. Mai 2019, um 19 Uhr statt. Im Anschluss an den Lauf finden Siegerehrung, Konzert und Party statt. Rahmenprogramm und Straßenprogramm beginnen schon vorher.

Ursprünglich sollte der Firmenlauf am 23. Mai stattfinden. Doch weil zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der FCA in die Relegation muss - und dann Spiel und Lauf zur gleichen Zeit stattfinden würden, wurde der Termin für den Firmenlauf vorverlegt - eben auf den 21. Mai.

Wie lang ist die Strecke?

Start und Ziel befinden sich wie schon in den vergangenen Jahren auf der Zufahrt zur Augsburger Messe. Die Runde über 6,3 Kilometer entspricht der vorjährigen Strecke.

Sind noch Anmeldungen zum Firmenlauf möglich?

Nein, die Veranstaltung ist bereits ausgebucht. Alle 12.000 Startplätze waren in kürzester Zeit weg.

Wo und wann gibt es die Ergebnisse vom Firmenlauf Augsburg 2019?

Die Ergebnisse vom Firmenlauf Augsburg 2019 gibt es hier am 23. Mai unter m-net-firmenlauf-augsburg.de

Gibt es eine öffentliche Starterliste?

Die Starterliste des 8. M-net Firmenlaufs ist hier im Internet einsehbar.

Wo und wann bekomme ich die Startunterlagen?

Die Startunterlagen gibt es ausschließlich am Dienstag, 14. Mai 2019, von 12 bis 20 Uhr bei der DAK in der Franz-Kobinger-Str. 9 in Augsburg - Pfersee. "Die Abholung zu einem anderen Zeitpunkt ist nicht möglich, es kann aber ein Vertreter des Teamcaptains geschickt werden", so die Veranstalter.

Wie ist das Rahmenprogramm beim Firmenlauf Augsburg 2019?

17:30 Uhr: Beginn Unterhaltungsprogramm

18:15 Uhr: 1. Teil Open-Air Konzert "SM!LE"

19 Uhr: Start für den "8. M-net Firmenlauf Augsburg"

20 Uhr: 2. Teil Open-Air Konzert "SM!LE"

20.30 Uhr: Siegerehrungen

21.15 Uhr: 3. Teil Open-Air Konzert "SM!LE"

23 Uhr: Ende der Veranstaltung

Wie funktionieren Parken und Anfahrt zur Messe?

Direkt an der Messe gibt es 1200 Parkplätze - die wie üblich sehr schnell voll sein dürften. Staus insbesondere auf der Bundesstraße 17 sollten bei der Anfahrt eingeplant werden. Die Zufahrt zu den Parkplätzen muss vor 18.15 Uhr erfolgen. Die Veranstalter empfehlen, besser direkt die 3000 Parkplätze an der WWK-Arena anzusteuern.

Parken an der WWK-Arena: Gibt es wieder einen Shuttle-Service?

Ja. An der WWK-Arena stehen 3000 kostenlose Parkplätze zur Verfügung. Die Straßenbahn-Sonderlinie 9 pendelt kostenlos von 17.30 bis 18.40 Uhr im Zehn-Minuten-Takt zwischen Arena und Messezentrum. Zurück vom Messezentrum zur WWK-Arena geht es dann von 20.30 bis 23.30 Uhr im 20-Minuten-Takt.

Wie komme ich mit der Straßenbahn zum Firmenlauf?

Die Straßenbahn-Linie 3 fährt vom Augsburger Königsplatz in einem kurzen Takt zur Haltestelle Bukowina-Institut/PCI. Von dort sind es 600 Meter bis zum Start. 900 Meter misst der Fußweg vom DB-Haltepunkt Messe. Die Startnummer gilt ab 16 Uhr als gültiger Fahrausweis in den Tarifzonen 10 und 20.

Welche Straßen sind beim Firmenlauf gesperrt?

Die beiden Auf- und Abfahrten „Messe“ und „Göggingen/Haunstetten-Nord“ der Bundesstraße 17 werden ab etwa 18.30 Uhr bis 21 Uhr geschlossen. Teile der Friedrich-Ebert-Straße und der Bürgermeister-Ulrich-Straße sind in diesem Zeitraum ebenfalls gesperrt. Auch im westlichen Univiertel und um die Universität muss der Autoverkehr zeitweise ruhen. Die Buslinie 41 wird auf eine andere Route ausweichen.

Gibt es Umkleidekabinen, Toiletten und Duschen für die Läufer?

Im Tagungscenter der Messe stehen Toiletten zur Verfügung.

Auch Umkleidekabinen gibt es im Tagungscenter.

Duschen gibt es beim Augsburger Firmenlauf nicht.

Kann ich vor dem Start irgendwo mein Gepäck abgeben?

In der Schwabenhalle der Messe können Beutel mit Wechselkleidung abgegeben werden. Sporttaschen und größeres Gepäck werden aber nicht angenommen.

Wie wird das Wetter beim Augsburger Firmenlauf?

Wettervorhersagen über mehr als drei Tage hinaus sind unzuverlässig und ungenau. Der Trend spricht aber für einen eher regnerischen Tag. (AZ)

