Firnhaberau

vor 47 Min.

Einbrecher flieht ohne Beute

Ein Unbekannter hat versucht, in ein Reihenhaus in der Firnhaberau einzubrechen.

Ein bislang Unbekannter hat am Mittwoch versucht, in ein Haus in der Firnhaberau in Augsburg einzubrechen. Offenbar vergeblich.

Von Andrea Wenzel

Ein bislang unbekannter Täter hat am Montag zwischen 20 und 21 Uhr versucht, sich über ein rückwärtig gelegenes Fenster Zutritt zu einem Reihenhaus in der Firnhaberau zu verschaffen. Wie die Polizei mitteilt, waren die Bewohner des Hauses „Am Brachfeld“ auf Höhe der 20er-Hausnummern zum genannten Zeitpunkt nicht anwesend. Gestohlen wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Den Sachschaden, den der Täter bei seinem Einbruchsversuch verursacht hat, schätzt die Polizei auf etwa 1000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Augsburg unter der 0821/323-3810 in Verbindung zu setzen. (nist)

Themen folgen