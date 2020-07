vor 11 Min.

Flaschenwurf und Abdrängen: So aggressiv geht es auf B17 zu

Die Polizei berichtet von zwei Vorfällen auf der B17, bei denen sich Verkehrsteilnehmer äußerst aggressiv verhielten. Ein Fall endete mit Verletzungen.

Eine 36 Jahre alte Audifahrerin war demnach am Sonntagabend gegen 21.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Kobelweg und Holzweg auf der linken Spur unterwegs. Eigenen Angaben zufolge fuhr sie etwa Tempo 65. Der Fahrer eines roten VW Golf schloss schnell von hinten auf den Audi auf und wechselte anschließend auf die rechte Spur. Dabei musste laut Polizei ein Autofahrer, der sich bereits auf der rechten Fahrspur befand, abbremsen um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Vorfall auf B17 in Augsburg: Beifahrer wirft mit Flasche

Im weiteren Verlauf überholte der Golf-Fahrer die 36-Jährige rechts und wechselte dann wieder auf die linke Spur - allerdings so knapp, dass die Audi-Fahrerin ebenfalls abbremsen musste, um einer Kollision zu entgehen. Als sich der Fahrer des Golf auf der Abfahrtsspur zur Stuttgarter Straße befand, warf sein Mitfahrer dann noch eine Plastikflasche in Richtung Audi.

Die Polizei sucht nun Zeugen oder weitere Autofahrer, die möglicherweise ebenfalls durch die Fahrweise des roten VW Golf mit Augsburger Kennzeichen im Streckenverlauf der B 17 behindert oder gar gefährdet worden sind. Sie werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Gersthofen unter 0821/323 1910 zu melden.

Polizei Augsburg sucht Zeugen nach Unfall mit Motorradfahrer

Ein weiterer Vorfall ereignete sich bereits am vergangenen Donnerstag gegen 15.30 Uhr auf der B 17 in Fahrtrichtung Süden. Wie die Polizei berichtet, war ein 43-jähriger Motorradfahrer im Bereich der Anschlussstelle Stuttgarter Straße mit seiner schwarzen Yamaha RN 45 auf der rechten Fahrspur unterwegs, als ein grauer Audi A3 mit hoher Geschwindigkeit zunächst auf den Biker aufschloss. Dann fuhr er neben dem Motorradfahrer her und beleidigte ihn mit einer Wischergeste. Als sich der Kradfahrer wieder vor den Audi setzte, registrierte er, dass der Audi-Fahrer nun das Ganze offenbar per Video festhielt. Dies wiederum missfiel dem Motorradfahrer.

Er bremste den Audi herunter. Im Gegenzug versuchte der Audi-Lenker circa 500 Meter vor der Anschlussstelle Bürgermeister-Ackermann-Straße den Biker nach links abzudrängen. Beide Kontrahenten prallten zusammen. Der Motorradfahrer stieß an der Leitplanke an. Dabei zog sich der 43-Jährige Verletzungen zu. Er kam mit Verdacht auf Unterschenkelbruch in die Hessingklinik. Der Audi-Fahrer fuhr nach Angaben der Polizei einfach weiter, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Der Unfallschaden an dem Motorrad beträgt rund 3000 Euro.

Gesucht werden nun Verkehrsteilnehmer, die den Vorgang am Donnerstag mitbekommen haben, oder sogar Hinweise auf den Fahrer des grauen Audi A 3 mit Teilkennzeichen A-KS ... oder A-KA... geben können. Hinweise an die Polizei ebenfalls unter 0821/323 1910. (ina)

