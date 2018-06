vor 42 Min.

Fledermäuse im grünen Klassenzimmer

Die Mädchen und Buben an der Fröbel Grundschule können Naturkundeunterricht im Freien erleben. Auf Bänken im Schulgarten lässt es sich wunderbar lernen

Von Fridtjof Atterdal

Eine kleine Oase gibt es seit einem Jahr im Schulgarten der Fröbel Grundschule. Hinter Büschen, vor den Blicken verborgen, hat die Schule ein „grünes Klassenzimmer“ angelegt, in dem die Kinder bei gutem Wetter Naturkundeunterricht im Freien erleben können.

Mit geschlossenen Augen sitzen die Buben und Mädchen der Klasse 3c auf im Kreis angeordneten Baumstämmen, die hier die Schulbänke ersetzen. „Jetzt benutzt alle eure Sinne außer die Augen, Hören, Riechen, vielleicht auch Schmecken“, fordert Konrektor Stefan Krieger die Kinder auf. Der leichte Wind trägt den Geruch von feuchtem Holz vorbei, die Haunstetter Kirchenglocken versuchen gegen eine Straßenbaustelle in der Nähe anzubimmeln – dagegen geht das leise Rauschen der Blätter fast unter. Trotzdem hat jedes Kind etwas zu berichten, die Schülerinnen und Schüler melden sich fleißig, als der Lehrer nach ihren Erlebnissen fragt. „Ich habe gehört, dass auf der Baustelle der Teer aufgeschnitten wird“, sagt Felix. „Ich habe Baumpilze gerochen“, berichtet ein Klassenkamerad. Einen anderen haben Blätter im Nacken gekitzelt, ein Mädchen hat den kühlen Wind auf den Armen gespürt. „Ich mache dieses Ritual gerne zu Beginn des Unterrichts, um die Sinne der Kinder für die Natur zu schärfen“, sagt Krieger.

Im Schulgarten pflanzen die Kinder Erdbeeren, Blumen und Kartoffeln

In der Fröbel Grundschule legt man großen Wert auf ansprechenden Naturkundeunterricht, so der Konrektor. Im Schulgarten pflanzen die Kinder Erdbeeren, Blumen und sogar ihre eigenen Kartoffeln. Die Bäume sind mit Bestimmungstafeln ausgestattet – im Heimat- und Sachkundeunterricht ziehen die Schüler in den Garten, um die heimischen Bäume „live“ zu bestimmen. Sogar einen kleinen Weiher gibt es, der beim Thema „Pflanzen und Tiere am Wasser“ gute Dienste leistet. Das grüne Klassenzimmer ist vor gut einem Jahr in einer abgelegenen Ecke des Gartens entstanden. Das Forstamt spendierte die Baumstämme, Lehrer, Eltern und Schüler packten gemeinsam mit an, um die kleine Oase zu schaffen.

Die Kinder lieben ihr grünes Klassenzimmer „das beste Klassenzimmer der Schule“, wie ein Mädchen schwärmt. Nicht nur die Naturkundelehrer zieht es hier hinaus, auch in anderen Fächern machen die Lehrer gerne Gebrauch von dem Ort im Freien. Unter anderem Lesen und Kunsterziehung finden regelmäßig im Freien statt. „Man muss nur Lernstoff suchen, zu dem die Kinder kein Schreibzug brauchen“, so Krieger.

Der Unterricht findet mit einem Erzähltheater statt

Jetzt hat er einen schwarzen Holzkasten auf dem Schoß, der aufgeklappt ein wenig wie eine Miniaturbühne aussieht. Die Basis des „Erzähltheaters“ bildet ein Schaukasten in der Mitte, in dem der Lehrer Fotografien präsentieren kann. Heute geht es über die Fledermaus. Die Kinder finden die neugeborenen Fledermäuschen auf einem Bild niedlich, gruseln sich ein wenig bei kopfüber in einer Höhle hängenden Hufeisennasen und der Großaufnahme einer Vampirfledermaus. Jeder Schüler kann etwas aus dem eigenen Erleben über Fledermäuse beitragen, und so wird der Naturkundeunterricht hier draußen im grünen Klassenzimmer anschaulich und lebendig.

„Ich finde den Unterricht hier viel interessanter als im Klassenzimmer“, sagt Isabelle. „Und die frische Luft tut gut“, ergänzt ihr Klassenkamerad Jakob. Ein anderer findet es cool, „dass man hier nichts schreiben kann“.

Die Schulstunde mit den Fledermäusen ist schnell vorbei. Fröhlich und mit frischer Luft in den Lungen marschieren die Mädchen und Buben in Zweierreihe wieder zurück ins Schulhaus.

Themen Folgen