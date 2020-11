vor 17 Min.

Flexible Studenten finden in Augsburg noch immer gute Jobs

Plus Während in der Gastronomie viele Aushilfsjobs von heute auf morgen weggefallen sind, boomen andere Branchen. Experten schätzen den Markt für Studenten in Augsburg optimistisch ein.

Von Fridtjof Atterdal

Durch den Lockdown haben viele Studenten in Augsburg von einem Tag auf den anderen ihren Job verloren. In der Gastronomie, aber auch in Freizeiteinrichtungen sind die meisten Aushilfsjobs mit dem "Lockdown Light" verloren gegangen. Doch nach Aussagen von Arbeitsmarktexperten ist es gerade gar nicht so schwer, auf die Schnelle einen anständig bezahlten Job zu bekommen.

Ein Großteil der Studenten in Augsburg muss arbeiten, weiß der Sprecher des Augsburger Studentenwerks, Michael Noghero. Die Zahl liegt um zwei Prozentpunkte über dem Bundesdurchschnitt - 70 Prozent der Augsburger Studierenden haben einen Nebenjob, so hat es die Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks aus dem Jahr 2016 ergeben. Dass es keine aktuelleren Zahlen gibt, liegt daran, dass die nächste Erhebung 2020 geplant war - und wegen Corona verschoben werden musste, so Noghero. Aber die Lage dürfte sich nach seiner Ansicht kaum verbessert haben. "Die Schere zwischen Studenten, die für ihren Lebensunterhalt sorgen müssen, und Studenten, die von zu Hause gut versorgt werden, ist in den letzten Jahren nur weiter auseinandergegangen", so der Sprecher.

Die meisten Studenten, die in Augsburg nach einem Job suchen, wenden sich an das Studentenwerk. Auf der Job-Homepage der Einrichtung www.studierendenjobs.de finden sie normalerweise eine breite Auswahl an Nebentätigkeiten, sagt Noghero. "Im Oktober war die Jobbörse noch gut gefüllt, vor allem Tätigkeiten aus der Gastronomie, Kino und dem Sicherheitsbereich waren im Angebot", berichtet er.

Augsburg: In der Logistikbranche gibt es Bedarf an Studenten

Momentan sei vor allem die Logistikbranche ein guter Tipp - die allerdings auf eigenen Portalen nach Arbeitskräften suche. Im stark ausgedünnten Angebot des Studentenwerks gäbe es beispielsweise Jobs bei Privatpersonen, die Hilfe brauchten. Auch Praktikumsplätze, mit denen man die Zeit vielleicht überbrücken kann, gäbe es noch vereinzelt. "Viele Arbeitgeber melden sich mit ihrem Angebot direkt beim Studentenwerk, weil sie hier direkt ihre Zielgruppe ansprechen können", weiß Noghero.

Auch bei der Augsburger Agentur für Arbeit gibt es freie Stellen. Die Jobvermittlung für Studenten gibt es dort schon lange nicht mehr, Interessenten suchten direkt über die Uni oder über die Jobbörse der Arbeitsagentur, sagt Sprecherin Daniela Ruhrmann. Von den 4377 Stellen, die dort gerade in der Datenbank stehen, hätten 843 das Profil "Helfer". Jobs gebe es gerade in der Lagerwirtschaft, im Verkauf, aber auch beispielsweise im Objektschutz. Unter anderem in diesem Bereich gebe es erheblich mehr Stellen als noch vor einem Jahr. Ob das an Corona liege, darüber geben die Zahlen keine Auskunft, so Ruhrmann.

Einen sehr genauen Blick auf den aktuellen Arbeitsmarkt werfen auch Zeitarbeitsfirmen. In Augsburg ist unter anderem Studitemps aktiv, eine auf die Überlassung und Vermittlung von Studierenden, Absolventen und "Young Professionals" spezialisierte Firma, bei der nach Unternehmensaussage am Standort Augsburg 400 Studenten unter Vertrag stehen.

Studentenjobs: Nachfrage im Einzelhandel steigt stark an

Beim ersten Lockdown habe man beobachten können, dass Nebenjobs beispielsweise in der Gastronomie von heute auf morgen quasi gänzlich wegfielen, sagt Sprecherin Susann Hagenau. Auf der anderen Seite sei die Nachfrage in der Einzelhandelsbranche um 400 Prozent gestiegen. Dieser Trend wiederhole sich wohl gerade. "Von September bis Oktober, also bereits einige Wochen vor dem „Lockdown Light“ stieg die Zahl benötigter Kassenkräfte um 100 Prozent. In der Logistikbranche liegt die Zunahme im gleichen Zeitraum bei 42 Prozent. Aller Voraussicht nach wird die Nachfrage in diesen Branchen im laufenden November weiter zunehmen", so die Fachfrau.

Auf der einen Seite fielen Nebenjobs weg, auf der anderen entstünden neue, etwa in Branchen, die die Hilfe von Studenten dringend benötigten. Hagenau nennt als Beispiele die Lagerlogistik, Onlineshops, Essens- und Medikamentenlieferdienste sowie Testlabors und Gesundheitsämter. "Wer etwas flexibel ist und arbeiten will, sollte gerade kein Problem haben, einen Studentenjob zu finden", ist Hagenau überzeugt.

Hören Sie sich dazu auch unsere Podcastfolge mit den Social-Media-Beauftragten der Campus-Cat an, die wir 2019 aufgenommen haben:

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen