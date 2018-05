04.05.2018

Fliegende Türen und laufende Wechsel

Vom Deckmäntelchen für untreue Ehemänner im Pelzgeschäft

Von Peter K. Köhler

Warum einfach, wenn’s auch kompliziert geht? Etwa bei der Komödie „Jetzt nicht, Liebling“, mit der Die Lustigmacher ihre Zuschauer von einem Lacher zum nächsten treiben. Es geht – wie so oft – um amouröse Verstrickungen, um Lügen und Heimlichkeiten. Gilbert hat ein Verhältnis mit Janie. Deren Mann Harry wiederum ist mit seiner Sekretärin Sue verbandelt.

Das Chaos beginnt, als Gilbert seiner Janie einen Nerzmantel aus seinem Pelzgeschäft verspricht. Dort hegt der brave, unbeholfene Kürschner Arnold gleich zwei, allerdings völlig harmlose Leidenschaften. Er liebt die Pelze, aus denen er die schönsten Kreationen näht. Und insgeheim liebt er auch die Sekretärin Ambrosine.

Als bei der Anprobe des Nerzes unerwartet Gilberts Gattin Maude in dem Pelzladen auftaucht, beginnt das Chaos. Für Gilbert ist sein Kürschner das perfekte Opfer. Flugs soll er als Liebhaber seiner Janie einspringen. Damit nicht genug, kurz darauf kommt Harry mit seiner Geliebten in das Geschäft. Dort wartet seine Frau auf ihren versprochenen Nerz – und Gilbert muss erneut als Schein-Liebhaber einspringen.

Die am ärgsten strapazierten Teile auf der Bühne sind die Türen. Denn immer wieder muss einer der Beteiligten schnellstens verschwinden, damit die Schwindel nicht auffliegen. Das bringt viel Tempo in die Inszenierung. Arnold, gespielt von Thomas Schmid, ist in der Rolle des unbeholfenen Opfers, aber diese Rolle füllt er sehr überzeugend aus. Er protestiert zwar dagegen, als Deckmäntelchen der untreuen Männer missbraucht zu werden, findet sich dann aber herrlich unbeholfen in sein Schicksal. Auch Peter Falkes George wirkt durchaus lebensecht. Unbekümmert, absolut egoistisch und gewissenlos macht er den biederen Kürschner zu seinem Werkzeug. Jane, ebenso untreu wie temperamentvoll, ist mit Katharina Kunz bestens besetzt, ebenso die Sekretärin Sue, gespielt von Sarah Firmbach. Als cooler Ehemann, Liebhaber und Manager überzeugt auch Patrick Eger in der temporeichen Inszenierung.

Eine weitere Aufführung ist am Freitag, 4. Mai, um 19.30 Uhr im Pfarrsaal Don Bosco.