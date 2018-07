vor 44 Min.

Fliegerbombe: Hilfe bei der Evakuierung statt Hochzeit

Nicht nur die 1200 Anwohner waren von dem Fund des Sprengkörpers betroffen. Auch für die Helfer war der freie Samstag plötzlich zu Ende.

Von Ina Marks

Die Fliegerbombe aus der Herrenbachstraße hat nicht nur 1200 Bewohnern den vergangenen Samstag gehörig durcheinandergebracht. Sie alle mussten aus Sicherheitsgründen ihre Wohnungen und Häuser verlassen. Erst als Bombe entschärft war, durften sie zurückkehren.

Auch die rund 450 Einsatz- und Rettungskräften hatten sich das Wochenende anders vorgestellt. Raphael Doderer etwa. Der 35-Jährige wollte eigentlich auf die Hochzeitsfeier seines Vaters.

Die Hochzeitsfeier des Vaters lief während der Evakuierung

Doderer und seine Frau waren an dem Nachmittag gerade auf der Autobahn unterwegs, um ihre Tochter von einer Veranstaltung abzuholen. Anschließend wollte man weiter zur Hochzeitsfeier. Doch dann ging auf Doderers Handy der Alarm ein. „Als ich die Worte Bombe und Evakuierung las, war mir klar, dass ich bestenfalls noch nachkommen kann.“

Die 225 kg schwere Fliegerbombe nach der Entschärfung. Bild: Peter Fastl

Die Familie musste also ohne ihn zum Fest. Als Medienbeauftragter der Arbeitsgemeinschaft der Augsburger Hilfsorganisationen, wie Johanniter, Malteser, BRK, DLRG und ASB, war Doderer klar, dass er mithelfen muss. „Mein Vater hatte aber vollstes Verständnis dafür“, versichert er schmunzelnd. Das war bei Patrick Spott etwas anders. Immer wieder bekam er Nachrichten auf sein Handy, wann er denn endlich komme.

Das Sommerfest fiel aus

Der 24-Jährige engagiert sich ehrenamtlich bei den Johannitern. Für diese rückte er an dem Samstag aus. Dabei wurde doch gerade in seiner Arbeit das Sommerfest vorbereitet. Es sollte am frühen Abend beginnen. „Biertisch-Garnituren, Musikanlage und Pizzaofen - alles war schon aufgebaut“, berichtet Spott. Doch auch er wurde per Handy alarmiert. Der junge Mann ist ehrlich: „Erst dachte ich mir schon, ach bitte nicht jetzt.“

17 Bilder 1200 Menschen bangen nach Bombenfund im Herrenbach Bild: Peter Fastl

In so einem Moment hadere man kurz mit sich selbst, weil man eigentlich frei habe, gesteht er. Aber natürlich rücke man aus. „Das könnte ich sonst mit meinem Gewissen nicht vereinbaren.“ Spott koordinierte bei der Evakuierung die Helfer und Fahrzeuge der Hilfsorganisation. Im Vergleich zur Evakuierung bei der Weihnachtsbombe fand er die jetzige Räumung stressiger.

225 Kilo schwere Bombe

Während die Evakuierung 2016 geplant werden konnte, musste im Fall des Blindgängers in der Herrenbachstraße schnell gehandelt werden. Die 225 Kilo schwere Bombe, ein amerikanisches Modell, sollte gleich noch am Abend entschärft werden. Der Grund der Eile war die Hitze. Der Sprengkörper, der aufgrund von Bauarbeiten offen da lag, hätte bei den hohen Temperaturen gefährlich werden können.

In einem Umkreis von 300 Metern mussten die Anwohner daher schnellstmöglich in Sicherheit gebracht werden. Während Patrick Spott beim Einsatz arbeitete, schrieben ihn immer wieder Kollegen an und fragten, wann er endlich zum Fest komme.

Man wollte grillen...

Tobias Eigl sagte seinen Freunden nach der Alarmierung sofort ab. Der 29-Jährige, der ehrenamtlich beim BRK tätig ist, hatte für den Abend zu sich daheim eingeladen. Man wollte grillen und Brettspiele spielen. Stattdessen brachte er Anwohner, die nicht mehr laufen konnten, mit dem Krankentransport zu den Notunterkünften. „Es war alles sehr strukturiert“, lobt er. „Auch unter den einzelnen Hilfsorganisationen läuft alles sehr professionell und auch freundschaftlich ab.“ Wenn er aus einer Alltagssituation zu einem Einsatz gerufen werde, verrät Eigl, habe er anfangs Adrenalin im Blut. „Man weiß ja nicht, was passiert. Man weiß nur, dass Menschen Hilfe brauchen.“

Gegen 23.40 Uhr war die Bombe erfolgreich entschärft. Die Anwohner kehrten in ihre Wohnungen und Häuser zurück. Mit dem letzten Krankentransport war für Tobias Eigl der Einsatz beendet. Das Grillen mit seinen Freunden holte er am Sonntag nach. Für Raphael Doderer hingehen war die Hochzeitsfeier seines Vaters gelaufen. Patrick Spott fuhr tatsächlich noch zum Sommerfest seiner Kollegen. „Die Pizza war schon längst weg. Aber vom Nachspeisenbuffet habe ich noch etwas bekommen.“

In der Augsburger Herrenbachstraße wurde am Samstag eine Fliegerbombe gefunden. Dieses kurze Video zeigt die Einsatzkräfte vor Ort. Video: Peter Fastl

Themen Folgen