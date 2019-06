vor 17 Min.

Fliegerbombe in Augsburg: OB Gribl dankt den Helfern

Auch die Feuerwehren waren im Einsatz, als am Dienstag in Augsburg eine Fliegerbombe gefunden wurde.

Wenn es um die Entschärfung von Sprengkörpern in Augsburg geht, ist Verlass auf ein eingespieltes Team. Das sagt OB Gribl am Mittwoch.

Von Michael Hörmann

Es waren wieder einmal aufregende Stunden in Augsburg: Am Dienstagnachmittag wurde bei Bauarbeiten im Martinipark eine Fliegerbombe gefunden. Das Areal wurde großräumig evakuiert. Um 21.50 Uhr kam die Entwarnung. Die Sprengmeister hatten die britische Fliegerbombe entschärft.

Am Mittwoch dankte Augsburgs Oberbürgermeister Kurt Gribl den vielen Helfern. Zugleich erinnerte er daran, dass es im Stadtgebiet immer wieder zu Bombenfunde komme. Insofern seien einzelne Abläufe durchaus eingespielt: „Vor exakt drei Wochen haben wir in Lechhausen evakuiert. Am Dienstagabend schon wieder, dieses Mal im Textilviertel. Leider müssen wir in Augsburg immer wieder mit Fliegerbombenfunden rechnen. In welchen Abständen, kann niemand vorhersagen.“ Gribl dankte allen Kräften von Polizei, Feuerwehr und Rettung für deren besonnenen Einsatz, die damit verbundene Evakuierung des Geländes und die professionelle Absperrung des Fundorts.

Fliegerbombe in Augsburg: Rund 100 Polizisten im Einsatz

Rund 100 Polizeikräfte, 80 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Augsburg und der Freiwilligen Feuerwehren sowie rund 70 Mitarbeiter der Rettungsdienste Rotes Kreuz, DLRG, Johanniter, Malteser und ACO waren im Einsatz.

In Urlaubsvertretung von Ordnungsreferent Dirk Wurm war Baureferent Gerd Merkle vor Ort, um die städtischen Ämter und Dienststellen zu koordinieren.

Fliegerbombe wog 250 Kilogramm

Bei Aushubarbeiten waren am Dienstagnachmittag Arbeiter an der Schäfflerbachstraße im Martinipark auf eine 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gestoßen. Wie Spezialisten bestätigten, handelte es sich um eine britische Fliegerbombe mit zwei Zündern. Um sicher zu gehen, dass nicht einer der beiden Zünder bereits beschädigt war, wurde das Fundstück noch am Abend vor Ort entschärft. Dazu wurde im Umkreis von 300 Metern eine Schutzzone eingerichtet. Rund 900 Bürger mussten Häuser und Wohnungen verlassen. Für sie wurde beim Bayerischen Roten Kreuz an der Berliner Allee eine Betreuungsstelle eingerichtet. Auch die Nagahama-Allee musste für die Dauer der Entschärfung ab 21 Uhr gesperrt werden.

OB Gribl fasste am Mittwoch daher zusammen: „Die Zusammenarbeit von Polizei, Feuerwehr, Rettungskräften, Stadtwerken und Stadtverwaltung hat ausgezeichnet funktioniert. Sich darauf verlassen zu dürfen, ist beruhigend, wertvoll für die Augsburger Bevölkerung und spricht für die hohe Qualität der Daseinsvorsorge in unserer Stadt.“

Themen Folgen