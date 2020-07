06:00 Uhr

Fliegerbombe in Augsburg: So laufen die Entschärfung und die A8-Sperrung heute

Auf einem Grundstück in der Pöttmeser Straße in Augsburg ist eine Weltkriegsbombe entdeckt worden. Für die Entschärfung soll heute auch die A8 gesperrt werden. In der Region drohen Staus.

Plus In Augsburg soll eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg beseitigt werden. Die Autobahn A8 wird dafür gesperrt - zu einem Zeitpunkt, an dem dort besonders viel los ist.

Von Jan Kandzora

Wie groß die Bombe ist, weiß man noch nicht genau. Vielleicht 500 Kilogramm, vielleicht 1000. Sie liegt nach Angaben der Stadt in einem Acker in einem Gewerbegebiet in Lechhausen, wohl zwei Meter tief im Grundwasser. Was man allerdings weiß oder zumindest erahnen kann: Wenn die Bombe am Mittwoch entschärft werden soll, droht ein größerer Stau. Der Grund: Für die Entschärfung ist ab 17.30 Uhr auch eine Vollsperrung der A8 in beiden Richtungen zwischen den Anschlussstellen Augsburg-Ost und Dasing erforderlich, so die Stadt. Eine Zeit, in der noch viele Pendler zwischen München und Augsburg unterwegs sind. Dies legen auch offizielle Zahlen eines Messgerätes an der Autobahn nahe.

Das bayerische Verkehrsministerium veröffentlicht auf seiner Internetseite regelmäßig die Ergebnisse der sogenannten Dauerzählstellen an der Autobahn. Aus den Auswertungen geht hervor, dass an der Anschlussstelle Augsburg-Ost werktags oft zwischen 17 und 18 Uhr besonders viele Autofahrer die Autobahn nutzen. Im Juli 2019 war der Zeitpunkt, an dem die meisten Autofahrer des ganzen Monats die Stelle passierten, beispielsweise ein Freitag gegen 17 Uhr. Im Oktober des vergangenen Jahres lag die Höchstmarke des Monats an einem Mittwoch gegen 18 Uhr. Den Angaben zufolge erfasste das Messgerät zu den beiden Zeitpunkten jeweils um die 9200 Autofahrer.

A8 wegen Bombenfund in Augsburg gesperrt: Es drohen massive Staus

Wie die Stadt zuletzt auf Anfrage unserer Zeitung sagte, hatte sie den Zeitpunkt für die Entschärfung auch deshalb ausgewählt, um möglichst wenig Einschränkungen für die in der Evakuierungszone liegende Vielzahl von Unternehmen zu erreichen. Eine Entschärfung am Wochenende sei nicht möglich, da der Kampfmittelräumdienst dort nur für dringende Eilfälle zur Verfügung stehe. Da von der Bombe aktuell keine Gefahr ausgehe, handele es sich nicht um einen solchen Eilfall.

Ab 17 Uhr soll in einem Radius von 1000 Metern um das betroffene Grundstück eine Sperrzone errichtet werden. Um voraussichtlich 22 Uhr sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Die Stadt will die betroffenen rund 100 Anwohner im Vorfeld kontaktieren und jenen Menschen eine Unterkunft anbieten, die für die Zeit des Einsatzes eine benötigen.

Autobahn 8 wird heute gesperrt: Umleitung über Friedberg

Hermann Wenzel, Geschäftsführer der Autobahn-Betreiber-Firma Autobahnplus A8, ist deshalb über den gewählten Zeitpunkt der Entschärfung nicht besonders glücklich. Er erwarte einen Mega-Stau, sagt Wenzel. Nicht nur die ausgeschilderte Umleitung, auch Schleichwege würden vermutlich sehr voll. Wenn man ihn gefragt hätte, sagt Wenzel, hätte er einen Termin am Sonntagvormittag vorgeschlagen für die ganze Aktion, nicht einen Mittwochabend.

Unmittelbar bevor die Entschärfung beginnt, ist für die Einsatzkräfte einiges zu tun. So wird Augsburger Feuerwehr die betroffenen Haushalte aufsuchen und überprüfen, ob sich noch Menschen in den Wohnungen aufhalten.

Die Behörden werden mit dem Autobahn-Betreiber Autobahnplus die Fahrbahn sperren. Dazu werden Fahrzeuge genutzt, die mit Anzeigetafeln ausgestattet sind, und die auf ihrer jeweiligen Spur stetig langsamer werden, ehe sie komplett stehen bleiben. Die Anzeigetafeln signalisieren eine Sperrung der jeweiligen Spur, auf der sich das Fahrzeug befindet. So werden die nachfolgenden Autos von der Autobahn auf die Umleitungsstrecke geführt.

In unmittelbarer Nähe zu den Stellen, an denen der Verkehr abgeleitet wird, erwartet die Polizei die größten Verkehrsprobleme, dazu im Augsburger Stadtgebiet. Die Die Umleitung wird von Dasing bis Friedberg über die B300 verlaufen, dann über die Kreisstraße AIC 25, die Südtiroler und Aindlinger Straße bis zur Anschlussstelle Augsburg-Ost gehen, ebenso in der Gegenrichtung.

Fliegerbombe in Augsburg gefunden: Entschärfung am Mittwoch

Wenn die Sperrung steht, überprüft die Polizei noch einmal, ob der Autobahnabschnitt tatsächlich frei ist. Erst dann starten die Sprengmeister mit ihrer Arbeit. Die Bombe muss dazu zunächst aus dem Grundwasser herausgehoben werden. Bereits vor etwas mehr als einem Jahr hatte es in unmittelbarer Nähe zum jetzigen Fund einen Bombenfund gegeben. Damals hatte ein Bagger eine 500 Kilo schwere Fliegerbombe bei Bauarbeiten freigelegt. Danach hat eine Fachfirma unter anderem Luftbilder der Alliierten aus dem Zweiten Weltkrieg analysiert, um zu überprüfen, wo in dem Bereich noch möglicherweise explosive Blindgänger liegen könnten. Diese Luftbilder haben Hinweise auf weitere Kampfmittel im Boden gegeben – die sich bei Untersuchungen von Experten vor Ort erhärtet haben.

In unserem Live-Blog berichten wir aktuell über die Entschärfung der Fliegerbombe.

Lesen Sie auch:

Themen folgen