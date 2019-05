vor 27 Min.

Fliegerbombe in Lechhausen gefunden: Entschärfung noch am Abend

In Augsburg ist am Abend ein Blindgänger gefunden worden. In Lechhausen müssen Gebäude evakuiert werden. Entschärft werden soll die Fliegerbombe noch am Abend.

Im Augsburger Stadtteil Lechhausen ist in der Pöttmeser Straße eine Fliegerbombe gefunden worden. Das teilte das Polizeipräsidium Schwaben Nord am Abend mit. Nach Polizeiangaben müssen alle Gebäude in einem Radius von 500 Metern geräumt werden. Die Polizei sperrt den Bereich ab.

Fliegerbombe in Augsburg: Laut Polizei besteht keine Gefahr

Eine Sammelstelle für betroffene Personen, die die Evakuierungszone verlassen müssen, ist beim DJK Lechhausen in der Derchinger Straße 118c. Laut Polizei besteht für Anwohner keine konkrete Gefahr. Da die Fliegerbombe am Rande des Industriegebiets gefunden wurde, seien lediglich rund 100 Anwohner betroffen.

Wir bitten Euch den #Sperrbereich um die #Fliegerbombe zu meiden und großräumig zu umfahren. Ihr erleichtert somit allen Hilfskräften die Arbeit. pic.twitter.com/VSK3tAqeiG — Polizei Schwaben Nord (@polizeiSWN) 28. Mai 2019

Die 500 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe soll noch am Dienstagabend entschärft werden, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Bis 22 Uhr soll die Entschärfung laut Plan vollzogen sein. Ein Bagger hatte die Bombe bei Bauarbeiten freigelegt. Laut Polizei ist nicht auszuschließen, dass dabei einer der beiden Zünder beschädigt wurde. (mol)

