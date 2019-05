vor 3 Min.

Fliegerbombe in Lechhausen gefunden: Polizei sperrt Bereich ab

Die Polizei ist am Fundort der Fliegerbombe und sperrt den Bereich ab.

In Augsburg ist am Abend ein Blindgänger gefunden worden. In Lechhausen müssen Gebäude evakuiert werden.

Im Augsburger Stadtteil Lechhausen ist in der Pöttmeser Straße eine Fliegerbombe gefunden worden. Das teilte das Polizeipräsidium Schwaben Nord am Abend mit. Nach Polizeiangaben müssen alle Gebäude in einem Radius von 500 Metern geräumt werden. Die Polizei ist vor Ort und sperrt den Bereich ab.

Wir bitten Euch den #Sperrbereich um die #Fliegerbombe zu meiden und großräumig zu umfahren. Ihr erleichtert somit allen Hilfskräften die Arbeit. pic.twitter.com/VSK3tAqeiG — Polizei Schwaben Nord (@polizeiSWN) 28. Mai 2019

Eine Sammelstelle für betroffene Personen, die den gesperrten Bereich verlassen müssen, ist beim DJK Lechhausen in der Derchinger Straße 118c. Laut Polizei besteht für Anwohner keine konkrete Gefahr. Nähere Details zum Fund konnte die Polizei auf Anfrage zunächst nicht nennen. (mol)

Mehr zum Thema lesen Sie hier in Kürze.

Themen Folgen