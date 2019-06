vor 50 Min.

Flüchtlinge: Hier stehen bald Container für den Schulunterricht

Die Flüchtlingsunterkunft an der Berliner Allee in Augsburg nimmt künftig Familien und Alleinerziehende mit Kindern auf. Das ist geplant.

Von Michael Hörmann

Die Gebäude mit der Anschrift Berliner Allee 143 liegen etwas versteckt auf dem weitläufigen Areal. Hier leben seit Längerem Flüchtlinge in einer Gemeinschaftsunterkunft. Künftig wird dieser Standort, der nicht weit vom Lech entfernt liegt, für die Unterbringung von Asylbewerbern ausgebaut. Statt Platz für bislang 110 Personen sollen dann 200 Flüchtlinge hier leben. Der Standort Berliner Allee wird Zweigstelle eines Ankerzentrums. Grund: Augsburg muss künftig mehr Flüchtlinge aufnehmen

Gedacht ist daran, dass künftig Familien und alleinerziehende Mütter mit schulpflichtigen Kindern in der Berliner Allee untergebracht werden. Die Kinder gehen in dieser Einrichtung zur Schule. Es werden voraussichtlich zusätzlich Container aufgestellt, in denen der Unterricht stattfindet. Der Freistaat ist zuständig. Die Kinder aus der Flüchtlingsunterkunft werden nicht in Augsburger Schulen gehen. Der Vertrag über die Laufzeit der Einrichtung ist vorerst auf drei Jahre festgelegt.

Flüchtlinge: Der Freistaat hat auch noch andere Pläne

Hier spielt eine Rolle, dass der Freistaat, dem die Flächen gehören, womöglich ein großes Bauprojekt in diesem Gebiet umsetzt. Mehrere hundert Wohnungen, die sozial gefördert werden, könnten an der Berliner Allee einmal entstehen.

Zuständig für die Betreuung der Flüchtlinge ist die Regierung von Schwaben. Regierungspräsident Erwin Lohner und Vizepräsident Josef Gediga berichteten am Donnerstag im Stadtrat über die Neuregelungen, die Augsburg auch in einem zweiten Fall betreffen. In der Aindlinger Straße im Gewerbegebiet Lechhausen entsteht ein Verwaltungszentrum, in dem ankommende Flüchtlinge registriert und kurzfristig aufgenommen werden. Sie werden danach in die Zweigstellen gebracht, wo die Flüchtlinge für eine Übergangszeit leben. Neben dem neuen Standort an der Berliner Allee gibt es im Augsburger Stadtgebiet weitere Zweigstellen in Inningen und Kriegshaber.

Sozialreferent Stefan Kiefer zieht die Entwicklung entspannt: „Für die Verwaltung ist dies kein Aufreger.“ Die Strukturen seien eingespielt. Auch die Zahl der zusätzlich in Augsburg lebenden Flüchtlinge sei in Relation zu bewerten. Nach Angaben von Kiefer gibt es in Augsburg derzeit rund 4500 Geflüchtete. Etwa die Hälfte lebt in Gemeinschaftsunterkünften oder Gebäuden, die von der Stadt angemietet wurden. Viele Flüchtlinge haben mittlerweile aber auch eigene Wohnungen gefunden, sagt Kiefer.

