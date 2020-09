vor 7 Min.

Flüchtlingsrat organisiert Moria-Kundgebung "Wir haben Platz"

Der Augsburger Flüchtlingsrat veranstaltet gemeinsam mit anderen Initiativen am Samstag, 12. September, auf dem Elias-Holl-Platz eine Kundgebung unter dem Titel "Evakuiert Moria – Wir haben Platz"

Der Augsburger Flüchtlingsrat veranstaltet gemeinsam mit anderen Initiativen am Samstag, 12. September, auf dem Elias-Holl-Platz eine Kundgebung unter dem Titel "Evakuiert Moria – Wir haben Platz". Beginn ist um 17 Uhr. Hintergrund der Aktion ist der verheerende Brand in dem Flüchtlingslager auf der griechischen Insel Lesbos. Augsburg sei bereit, Menschen in Not aufzunehmen. Bei der Kundgebung gehe es darum, ein Zeichen zu setzen, so der Flüchtlingsrat. (AZ)

Themen folgen