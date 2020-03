vor 20 Min.

Förderstätte als zweiter Lebensraum

In der Förderstätte gibt es ein Tastbild aus Muscheln.

Im Haus St. Blasius in Pfersee ergänzt das neue Angebot für Menschen mit Behinderung die Wohngruppe

Von Gerlinde Knoller

Noch relativ neu, aber schon seinen festen Platz in Pfersee hat eine Fördergruppe des Dominik-Ringeisen-Werks gefunden. Sie befindet sich im Haus St. Blasius, zwischen der Herz-Jesu-Kirche und dem Pfarrzentrum der Gemeinde, in der Franz-Kobinger- Straße. Das Haus ist Eigentum der Kirchenstiftung von Herz Jesu. Für den Umbau der ehemaligen Räume des Stützpunktes der Caritas Sozialstation Augsburg Nord-West nach den Bedürfnissen der Förderstätte hat die Pfarrei 110 000 Euro in die Hand genommen. Im November 2019 wurde sie eingeweiht. Zurzeit werden hier fünf sehgeschädigte und schwerstmehrfachbehinderte Menschen tagsüber in einer Fördergruppe betreut.

Die Einrichtung ist eine von mehreren Fördergruppen, die das Dominikus-Ringeisen-Werk in der Stadt Augsburg und im südlichen Landkreis unterhält. Neben den Fördergruppen betreibt das Dominikus-Ringeisen-Werk auch Werkstätten für Menschen mit Sehschädigung und weiterer Behinderung – und auch Wohnplätze. So eine stationäre Wohngruppe mit zehn Bewohnern ist schon seit über zehn Jahren in einem anderen Teil des Hauses Blasius angesiedelt. Bis dahin waren hier ein stationäres Pflegeheim mit 20 Plätzen (das größere Haus) und eine ambulante Pflege (Sozialstation) untergebracht.

Für die Pfarrgemeinde Herz Jesu sei es ein wichtiges Anliegen gewesen, die Räume längerfristig für einen Träger wie das Dominikus-Ringeisen-Werk zur Verfügung zu stellen, so Pfarrer Franz Götz. Nachdem bisher hier die Sozialstation angesiedelt gewesen sei, habe man das Haus weiterhin für einen sozialen Zweck nutzen wollen. Beim Umbau und der Gestaltung der Räume wurden die neuen Bedürfnisse mitberücksichtigt – etwa die verschiedenfarbigen Bodenbeläge, die Sehbehinderten die Orientierung erleichtern, und neben dem Haupt-Aufenthaltsraum der Einbau einer Küche und ein Ruhe- und Entspannungsraum für die Betreuten.

Mit sehgeschädigten und schwerstmehrfachbehinderten Menschen arbeiten, das bedeutet „vor allem zu versuchen, ihre Restsinne anzusprechen“, erklärt Stefanie Dietrich, die Leiterin der Förderstätte. An einer Wand hängen Tastbilder – mit Muscheln, Kastanien oder verschiedenen Fellstückchen. Viel wird hier auch mit Musik gearbeitet, mit Licht oder auch mit Düften. „Unsere Förderstätte soll zum zweiten Lebensraum für diese Menschen werden“, sagt Stefanie Dietrich. Fotos an den Wänden zeigen, dass auch viel hinausgegangen wird, etwa in den Zoo oder zu anderen Einrichtungen, wo Tiere erlebt oder auch gestreichelt werden können.

Pfarrer Franz Götz ist dankbar dafür, dass die Wohngruppe und auch die Förderstätte in die Pfarrgemeinde so gut integriert sind und von ihr auch wahrgenommen werden. „Es ist ein gutes Miteinander“, sagt er. Es gebe Ehrenamtliche, die in der Wohngruppe Besuche machen, Bewohner spazieren fahren oder zum Gottesdienst mitnehmen.

Themen folgen