24.07.2019

Forscher von morgen

Mikroplastik oder Smileys: Schüler arbeiten als Wissenschaftler

Von Oliver Wolff

„Alle großen Namen haben einmal klein angefangen“, sagt Prof. Gordon Thomas Rohrmair, Präsident der Hochschule Augsburg, vor etwa 30 Schülern im Goldenen Saal des Rathauses. Einige von ihnen sitzen unterdessen ungeduldig auf ihren Stühlen und wollen wohl so schnell wie möglich nur eines wissen: Habe ich gewonnen? Die Schüler haben beim Wettbewerb „Wissenschaftspreis Augsburger Schulen“ in den Kategorien Natur- und Geisteswissenschaft teilgenommen. Teilnahmeberechtigt waren Schüler aller Augsburger Schulen. Sie konnten sowohl Einzel- und Gruppenarbeiten als auch Klassenarbeiten einreichen. Die Sieger wurden mit einem Preisgeld belohnt: 2500 Euro für die beiden ersten Plätze, 1000 Euro für die zweiten und jeweils 500 Euro für den dritten Platz. Insgesamt wurden 32 Arbeiten eingereicht. Eine Jury aus Lehrkräften aller Schularten bestimmte die sechs besten Arbeiten.

In der Kategorie Naturwissenschaften hat die Arbeit „Nachweis und Quantifizierung von Mikroplastik an Urlaubsstränden mit einfachen Methoden“ den ersten Preis ergattert. Die Fünftklässler Elias Hammler, Dennis Myrto und Luca-Joel Veit der Bertolt-Brecht-Realschule befassten sich in ihrer Gruppenarbeit damit, wie Mikroplastik sich mit verschiedenen Sandproben verhält. Dazu haben sie Formen von Plastik, etwa eine Einkaufstüte, mit Schleifpapier zermahlen, unter dem Mikroskop untersucht und die Eigenschaften dokumentiert. „Wir haben auch verschiedene Sandproben aus dem Urlaub mitgebracht und geschaut, ob man die Plastikpartikel im Sand sehen kann“, erklären die Schüler. Daraufhin haben sie die Ergebnisse kartografiert. Ihre Arbeit habe sechs Monate gedauert. Das Preisgeld wollen sie wieder in neue Schulprojekte investieren.

2500 Euro hat auch die Elftklässlerin Anna Gerth vom Maria-Theresia-Gymnasium gewonnen. Ihre Arbeit „Sprache in Neuen Medien. Die Verwendung von Emojis – Funktionen und Motive“ überzeugte die Jury in der Kategorie Geisteswissenschaft. Emojis – zum Beispiel ein lachendes Gesicht – werden gerne in Sozialen Netzwerken verwendet. In ihrer W-Seminararbeit entwickelte sie Emojitypen: Etwa den Pragmatiker, der mit der Verwendung von Emojis Zeit sparen will, oder den Selbstdarsteller, der sich mit den abgebildeten Emojis identifiziert. Für sie kam der erste Preis unerwartet, erzählt die 17-Jährige nach der Verleihung. Das Preisgeld möchte sie für ihr Studium sparen. „Ich weiß noch nicht genau, was ich studieren werde, aber es wird etwas Wissenschaftliches sein.“

