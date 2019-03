19:24 Uhr

Fos-Schüler demonstrieren und drohen mit Streik

Schüler des Schulzentrums am Alten Postweg demonstrieren am Freitag für einen Neubau. Zugleich drohen sie mit einem Streik.

Die Schüler des Schulzentrums FOS/BOS und Reischlesche Wirtschaftsschule fordern einen Neubau des Schulkomplexes. Zudem soll der desolate Zustand von Augsburgs Schulen beendet werden. Dafür demonstrieren Schüler am Freitag, 22. März, um 14 Uhr auf dem Rathausplatz. Sollte die Stadt Augsburg nicht auf ihre Forderung eingehen, so die Organisatoren in einer Mitteilung, werde man am 5. April streiken. Der aktuelle Zustand sei absolut inakzeptabel und werde keinen Tag länger hingenommen. (AZ)

