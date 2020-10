23.10.2020

Fragezeichen hinter der Grindtec: Testzentrum bleibt erstmal an der Messe

Das Corona-Testzentrum an der Augsburger Messe zieht erst mal nicht an einen neuen Standort.

Eigentlich sollte das Augsburger Corona-Testzentrum von der Messe nach Haunstetten umziehen. Doch weil die Grindtec-Messe wegen der hohen Infektionszahlen wackelt, ändert sich erst mal nichts.

Von Jörg Heinzle

Das Corona-Testzentrum zieht erst einmal doch nicht vom Messegelände auf das ehemalige Depot des Abfallwirtschaftsbetriebs in Haunstetten um. Eigentlich sollte der Umzug bereits an diesem Freitag beginnen und übers Wochenende abgeschlossen sein. Deshalb war vorgesehen, dass die Teststation am Freitag geschlossen bleibt und sie am Montag, 26. Oktober, dann in Haunstetten öffnet. Nun rückt die Stadt aber davon ab und belässt das Zentrum erst mal an der Messe. Denn es ist möglich, dass die Station überhaupt nicht umziehen muss.

Testzentrum: Stadt Augsburg wartet auf die Regeln der Staatsregierung

Der Hintergrund dafür: Das Testzentrum, an dem sich jeder auf das Coronavirus testen lassen kann, soll zumindest vorübergehend von der Messe weichen, weil dort die Aufbauarbeiten für die große Schleiftechnikmesse Grindtec starten sollen. Es wäre nicht möglich, Messe und Testzentrum parallel zu betreiben, heißt es. Angesichts der stark steigenden Corona-Zahlen ist es aber unklar, ob die Grindtec überhaupt stattfinden darf. In seiner Regierungserklärung am Mittwoch hat Ministerpräsident Markus Söder (CSU) Beschränkungen für Veranstaltungen verkündet. In einer Mitteilung der Stadt heißt es dazu: "Da eventuelle Beschränkungen neben Kulturveranstaltungen auch berufliche Veranstaltungen oder Tagungen, Kongresse und Messen betreffen können, wartet die Stadt Augsburg ab, wie die konkreten Maßnahmen der Staatsregierung lauten."

Für die Teststation heißt das: Sie hat an diesem Freitag an der Messe geöffnet, die Termine allerdings waren schnell vergeben. Auch am Montag (ebenfalls schon alle Termine weg) und Dienstag ist regulär am bisherigen Standort geöffnet. Wie es danach weitergeht, ist noch offen. Gesundheitsreferent Reiner Erben (Grüne) sagt: „So lange jedoch nicht eindeutig geklärt ist, ob Messen überhaupt noch zugelassen sind, möchte die Stadt Augsburg zusammen mit der Messe Augsburg einen unnötigen Umzug des Testzentrums vermeiden."

