vor 58 Min.

Frau (87) stirbt bei Unfall in der Augsburger Innenstadt

Unfall in der Nähe des Königsplatzes in Augsburg: Bei einem Unfall ist dort am Dienstagmorgen eine Frau gestorben.

Von Ina Marks

Die Verkäuferin in der Bäckerei an der Ecke Halderstraße/Hermannstraße sieht mitgenommen aus. Direkt vor ihrem Fenster ist am Dienstagmorgen ein schrecklicher Unfall passiert. Es war kurz nach neun Uhr, als eine ältere Fußgängerin von einem Winterdienstfahrzeug erfasst wurde. Die 87-Jährige, die laut Polizei aus dem Landkreis Augsburg stammt, starb noch an der Unfallstelle. "Ich habe den Aufprall gehört. Dann sah ich die Frau da liegen", berichtet die Mitarbeiterin der Bäckerei. Sie habe sofort den Notruf getätigt.

Unfall nahe Königsplatz in Augsburg: Fußgängerin stirbt

Die Einsatzkräfte konnten für die Fußgängerin nichts mehr tun. An der Unfallstelle wurde ein Sichtschutz aufgebaut. "Den Menschen, die in den Straßenbahnen daran vorbei fahren, soll der Anblick erspart bleiben", sagt der Einsatzleiter der Polizei vor Ort. Busse und Trams dürfen den Bereich am Königsplatz passieren. Noch sind die genauen Umstände des Unfalls nicht bekannt.

Die Staatsanwaltschaft hat einen Gutachter angefordert. Der Fahrer des Räumfahrzeuges war nach dem Unfall nicht vernehmungsfähig. Ein Kriseninterventionsteam kümmerte sich um ihn im Krankenwagen.

Anmerkung der Redaktion: Wir aktualisieren diesen Artikel fortlaufend.

Themen folgen