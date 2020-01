vor 8 Min.

Frau (87) stirbt bei Unfall mit Räumfahrzeug in Augsburg

Tödlicher Unfall in der Nähe des Königsplatzes in Augsburg: Ein Lkw des Winterdienstes hatte dort eine 87 Jahre alte Fußgängerin erfasst. Wie es dazu kam.

Von Ina Marks

Die Verkäuferin in der Bäckerei an der Ecke Halderstraße/Hermannstraße sieht mitgenommen aus. Direkt vor ihrem Fenster ist am Dienstagmorgen ein schrecklicher Unfall passiert. Es war kurz nach neun Uhr, als eine ältere Fußgängerin von einem Winterdienstfahrzeug erfasst wurde. Die 87-Jährige, die laut Polizei aus dem Landkreis Augsburg stammt, starb noch an der Unfallstelle. "Ich habe den Aufprall gehört. Dann sah ich die Frau da liegen", berichtete die Mitarbeiterin der Bäckerei. Sie habe sofort den Notruf getätigt. "Es war ein furchtbarer Anblick."

Unfall nahe Königsplatz in Augsburg: Fußgängerin stirbt

Die Einsatzkräfte konnten für die Fußgängerin nichts mehr tun. An der Unfallstelle wurde ein Sichtschutz aufgebaut. "Den Menschen, die in den Straßenbahnen daran vorbei fahren, soll der Anblick erspart bleiben", sagte der Einsatzleiter der Polizei vor Ort. Busse und Trams durften den Bereich am Königsplatz passieren. Dennoch kam es zu Verzögerungen im öffentlichen Nahverkehr. Um 11.30 Uhr war die Unfallstelle geräumt. Am Nachmittag teilte die Polizei weitere Informationen zum Unfallhergang mit.

So passierte der tödliche Unfall in Augsburg

Demnach fuhr der 57-jährige Fahrer des städtischen Räumfahrzeuges die Schaezlerstraße entlang und wollte nach rechts in die Halderstraße einbiegen. Da in der Halderstraße, Ecke Schaezlerstraße, ein Lkw bei Rotlicht wartete, konnte das Räumfahrzeug nicht vollständig in die Halderstraße einbiegen und hielt an. Um dem Räumfahrzeug das Abbiegen zu ermöglichen, setzte der Lkw etwas zurück.

In diesem Moment schaltete die Fußgängerampel in der Halderstraße auf Grünlicht. Der Fahrer des Räumfahrzeugs ließ die Fußgänger vor seinem Fahrzeug passieren. Als er laut Polizei keine Fußgänger mehr erkannte, wollte er seine Fahrt fortsetzten und fuhr an. Dabei übersah er die 87-Jährige. Nach Angaben der Polizei überquerte die Seniorin noch sehr langsam die Fahrbahn. Sie wurde mit der Front des Räumfahrzeugs erfasst.

Die Fußgängerin verstarb noch am Unfallort. Der Fahrer des Räumfahrzeugs blieb unverletzt und wurde durch ein Kriseninterventionsteam betreut.

Tiefe Betroffenheit bei der Stadt Augsburg

Beim Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb Augsburg (AWS), aus dessen Flotte das Unfallfahrzeug stammt, herrschte am Dienstag tiefe Betroffenheit. „Wir sind sehr erschüttert“, sagte Umweltreferent Reiner Erben. Noch nie zuvor sei ein Fahrzeug des AWS in einen tödlichen Unfall verwickelt gewesen. Die Fahrer bekämen Modulschulungen für Sicherheit und ein ADAC-Sicherheitstraining. „Wir achten darauf, dass unsere Fahrer im Verkehr besonnen agieren.“

Die Stadt Augsburg lässt, wie bereits berichtet, 17 Großfahrzeuge des Tiefbauamtes und 45 des AWS mit Abbiegeassistenz-Systemen nachrüsten. Auch das Unfallfahrzeug war mit dem System, das Lkw-Fahrer mit optischen und akustischen Warnungen auf Menschen im toten Winkel hinweist, ausgestattet. Allerdings nutzte dies bei diesem Unfall nichts. Denn die Frau hatte sich offensichtlich nicht um toten Winkel befunden.

