vor 40 Min.

Frau gerät unter Tram und stirbt

Eine Frau ist aus bislang ungeklärten Gründen unter eine Tram in Augsburg geraten. Rettungskräfte eilten zum Unfallort, konnten die Frau allerdings nicht mehr retten.

Eine Frau ist am Donnerstagnachmittag unter eine Straßenbahn in Kriegshaber geraten. Sie starb noch an der Unfallstelle.

Aus bislang ungeklärter Ursache ist eine Frau am Donnerstag gegen 17 Uhr unter eine Straßenbahn der Linie 2 geraten. Nach Auskunft der Polizei ereignete sich der Unfall in der Nähe des Klinikums in der Stenglinstraße/ Ecke Virchowstraße.

Einsatzkräfte können Frau nicht mehr retten

Die alarmierten Rettungskräfte eilten sofort zum Unfallort, konnten die Frau allerdings nicht mehr retten. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften von Feuerwehr und Polizei war vor Ort. Die Feuerwehr musste die Tram mit speziellem Gerät hochstemmen, damit die Leiche geborgen werden konnte. Aufgrund des Unfalls kam es im Stadtgebiet teils zu Verkehrsbehinderungen.

Fahrer und Fahrgäste der Straßenbahn werden psychologisch betreut, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (AZ)

