Frau randaliert in Augsburger Innenstadt und greift Polizeibeamte an

Eine aggressive Frau hat in der Augsburger Innenstadt Passanten angepöbelt und in einem Modegeschäft randaliert. Auch vor Polizeibeamten machte sie nicht halt.

Zu einem Modegeschäft wurde die Polizei am Samstag gegen 11.20 Uhr in die Bürgermeister-Fischer-Straße in die Innenstadt gerufen, da dort eine Frau im Laden randalierte. Zudem pöbelte sie Passanten an und weigerte sich, das Geschäft zu verlassen. Die 29-Jährige versuchte laut Polizeibericht mehrfach, nach den Beamten zu treten und beleidigte die Beamten massiv.

Da sich die Frau keineswegs beruhigte, sollte sie in den Polizeiarrest gebracht werden. Auch dabei trat sie mehrfach nach den Einsatzkräften, kratzte und biss zu. Sie erwartet nun eine Anzeige unter anderem wegen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Hausfriedensbruch. (ina)

