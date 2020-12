vor 29 Min.

Frau stürzt in Augsburg und stirbt später im Krankenhaus: Polizei sucht Zeugen

Ein unklarer Todesfall in Augsburg beschäftigt die Polizei. Eine Seniorin kommt nach einem Sturz ins Krankenhaus, wo sie später stirbt. Wollte sie einem Auto ausweichen?

Zu einem unklaren Todesfall ist es am Dienstag in Augsburg gekommen. Wie die Polizei berichtet, ist eine 85-jährige Frau am Montag, 7. Dezember, gegen 15 Uhr in der Schertlinstraße im Bereich der Haltestelle beziehungsweise Ecke Windprechtstraße offenbar gestürzt. Die 85-jährige Frau ging zu Boden, als sie die Straße überqueren und dabei möglicherweise einem Auto ausweichen wollte, so die Polizei. Laut bisherigen Erkenntnissen der Ermittler sollen Passanten den Vorfall beobachtet und der gestürzten Frau geholfen haben.

Unklarer Todesfall in Augsburg - Polizei sucht Zeugen

Ein Zeuge begleitete die Seniorin demnach sogar nach Hause. Da die 85-Jährige dort über Schmerzen an der Hüfte klagte, wurde die Frau noch am gleichen Tag ins Klinikum eingeliefert, wo sie am 29.Dezember verstarb, so die Polizei. Ein Zusammenhang mit dem Sturz sei nicht auszuschließen. Die Polizei ermittelt nun den Sachverhalt und bittet unter der Telefonnummer 0821/323-2710 um Zeugenhinweise. Sie bittet auch die Person, die die Seniorin nach Hause gebracht hat, sich zu melden. (jaka)

