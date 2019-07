vor 26 Min.

Frau überführt Grapscher

Sexualstraftaten in Pfersee und im Bärenkeller

Zu zwei mutmaßlichen Sexualdelikten ist es am Dienstag in den Augsburger Stadtteilen Bärenkeller und Pfersee gekommen. Wie die Polizei berichtet, war eine 22-jährige Frau gegen 19 Uhr auf dem Rückweg von einem Discounter am Holzweg, als sie kurz nach der Einmündung Lerchenweg von einem Autofahrer angesprochen wurde. Der Mann erkundigte sich den Angaben zufolge zunächst nach einer Straße, stellte aber gleichzeitig auch sexuelle Dienste in Aussicht, die er laut Polizei „mit seiner nackten Männlichkeit plastisch untermauerte“. Die 22-Jährige, die noch erkennen konnte, dass der Fahrer untenherum offenbar komplett unbekleidet war und oben nur ein Tank-Top oder ein ähnliches Kleidungsstück trug, ließ den Autofahrer stehen und lief weiter. Der Mann fuhr über den Lerchenweg in Richtung Holzweg davon. Der Exhibitionist soll etwa 35 Jahre alt gewesen sein und war den Angaben zufolge mit einem gepflegten grauen BMW unterwegs. Das Kennzeichen begann möglicherweise mit den Buchstaben CW für den Landkreis Calw. Um Hinweise bittet die Kripo unter der 0821/323-3810.

In Pfersee wiederum soll ein Mann am Dienstag eine 30-jährige Frau in der Lutzstraße begrapscht haben, die dort gegen 22.30 Uhr gerade dabei war, ihr Fahrrad aufzusperren. Hierbei wurde sie laut Polizei von dem Mann von hinten umklammert und ans Gesäß gegriffen. Sie konnte sich befreien und davon laufen. Auch der Mann ging davon.

Rund eine Stunde später kehrte die Frau mit einem Bekannten zu ihrem Fahrrad zurück und sah sich in der Umgebung um. Dabei erkannte sie den mutmaßlichen Täter und fotografierte ihn. Zugleich wurde die Polizei verständigt. Ein Beamter erkannte den mutmaßlichen Täter auf dem Bild wieder, nachdem der Mann der Polizei bereits kurz zuvor in anderer Sache aufgefallen war. Der Gesuchte wurde an einer Tankstelle in der Holzbachstraße aufgespürt. Der 25-Jährige hatte mehr als 1,3 Promille Alkohol im Blut. (jaka)

