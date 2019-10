vor 20 Min.

Frau vertreibt Einbrecher durch lautes Schreien

Eine Frau bemerkte durchwühlte Schränke und Geräusche im ersten Stock. Als sie laut schrie, flüchtete ein Einbrecher.

Es war gegen 19.45 Uhr am Donnerstag, als eine 46-jährige Hauseigentümerin die Rollläden einer Wohnung in Haunstetten schließen wollte, die als Ferienwohnung genutzt wird. Dabei bemerkte sie neben durchwühlter Schränke im Erdgeschoss auch Geräusche im ersten Stock. Die Frau machte sich durch lautes Schreien bemerkbar, woraufhin der oder die Täter unerkannt flüchteten. Eine Fahndung der Polizei blieb ergebnislos. Wie festgestellt wurde, hatten der oder die Täter das Anwesen in der Hochstiftstraße über eine Gartentür betreten. Die Terrassentüre wurde aufgehebelt und die Räumlichkeiten durchsucht. Nach derzeitigem Kenntnisstand entstand kein Diebstahlsschaden. Der Schaden an der Terrassentüre wird mit circa 500 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0821/323-3810 zu melden. (ina)