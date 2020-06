06:00 Uhr

Freibad: Es wird ein kompliziertes Vergnügen in Augsburg

So dicht gedrängt wie in den vergangenen Jahren wird es in den Augsburger Schwimmbädern im Jahr 2020 nicht zugehen.

Das Verhältnis zwischen den Badegästen und den Freibädern in Augsburg wird in dieser Saison vor allem eins sein: kompliziert. Eventuell muss nachgebessert werden.

Von Miriam Zissler

Der Beziehungsstatus zwischen den Badegästen und den Freibädern wird in dieser Saison zweifelsfrei vor allem eins sein: kompliziert. Denn für viele ältere Badegäste ist die Online-Registrierung eben doch Neuland – wenn nicht gar ein Ding der Unmöglichkeit. Die Option, seinen Besuch per Telefon registrieren zu lassen, hätte zwar zusätzliches Personal erfordert, wäre aber bei all den Auflagen und Vorgaben ein erleichternder Service gewesen. Wer nimmt da als angebotene Alternative schon die Fahrt in die Innenstadt auf sich, um sich in der Bürgerinfo am Rathausplatz registrieren zu lassen? Die Zahl wird überschaubar bleiben.

Schwierige Badesaison in Augsburgs Freibädern

So muss sich – wer kann – online registrieren, um dann aber doch auch noch am Eingang – ganz traditionell – bezahlen zu müssen. Kontaktlos ist etwas anderes. Nur: Jammern hilft jetzt auch nicht. Die Vorschriften sind das Ergebnis der coronabedingten Auflagen. Die Alternative wäre der Verzicht auf die Badesaison in Augsburgs Freibädern gewesen – das hätte auch niemand gewollt. In den ersten Tagen und Wochen wird sich die Alltagstauglichkeit der zahlreichen Freibad-Regelungen zeigen. Wenn sie sich in der Realität nur schwer umsetzen lassen, muss nachgebessert werden. Denn sonst wird aus dem komplizierten letztlich gar kein Vergnügen.

