Freibäder in Augsburg: Die Stadt sollte Alternativen prüfen

Plus Die Öffnung aller Augsburger Freibäder kostet die Stadt Geld. Umso schlimmer, wenn das Angebot nahezu ungenutzt bleibt.

Von Miriam Zissler

Ein Corona-Gewinner sind die Freibäder sicherlich nicht. Dafür gibt es einfach zu viele Richtlinien, die in diesen Einrichtungen eingehalten werden müssen. Nach dem derzeitigen Zuspruch zu urteilen, sind es zu viele. Die Nachfrage nach den Freibädern ist mäßig, die Umsetzung der Hygienevorschriften oft aber auch nicht wirklich alltagstauglich. Schon jetzt bilden sich bei einem unterdurchschnittlichen Besuch an einem sonnigen Nachmittag lange Warteschlangen zu Beginn der Schwimmzeit. Jeder Registrierungscode wird schließlich von einer Kassenkraft händisch kontrolliert und abgeschrieben. Das dauert – vor allem wenn der Großteil der Gäste gleichzeitig ins Bad will.

So entstehen wiederum Situationen, die man eigentlich gar nicht haben will: Nämlich, dass viele Menschen teilweise ohne Mundschutz und ohne den nötigen Abstand beieinander stehen. Auf der anderen Seite wollen dann auch alle Badegäste gleichzeitig ins Wasser und kommen wie im Nichtschwimmerbecken im Fribbe womöglich erst einmal gar nicht rein. Das frustriert.

Andere Regelungen in Freibädern sind möglich

Ein Blick in andere Kommunen zeigt, dass der Besuch eines Freibads auch anders geregelt werden kann – natürlich ebenfalls mit Vor- und Nachteilen für den Besucher. In Mering ist beispielsweise auf der Homepage der Kommune ersichtlich, wie viele Personen sich gerade im Freibad befinden und ob ein Besuch möglich ist. Ist die maximale Besucherzahl einmal erreicht, gilt dort ein vorübergehender Einlassstopp. In München müssen sich die Badegäste ebenfalls online registrieren, allerdings gilt das Ticket für den ganzen Tag – die Besucher können also kommen, wann sie wollen, und so lange bleiben, wie sie wollen. Eine Putzstunde gibt es dort nicht. Allerdings dürfen sich die Badegäste aus Gründen der Fairness auch nur innerhalb weniger Tage einmal im Voraus buchen.

Textgalerie: Die Corona-Auflagen der Freibäder in Augsburg 1 / 7 Zurück Vorwärts Die fünf Augsburger Freibäder öffnen wieder: Bärenkeller und Fribbe am Montag, 8. Juni, Lechhausen voraussichtlich am 15. Juni und das Familienbad am Plärrer am 22. Juni. Wegen der Corona-Pandemie gelten Auflagen. Auch das Naturfreibad in Haunstetten öffnet ab 8. Juni - allerdings zunächst nur für Vereinsmitglieder.

Weil die Besucherzahl begrenzt ist, müssen sich die Gäste vor dem Besuch online registrieren : Das geht nach Angaben der Stadt bis zu drei Tage im voraus für jeweils maximal sechs Personen. Es werden drei Badezeiten zur Reservierung angeboten (vormittags, mittags und abends).

Zuerst öffnen die Bäder im Bärenkeller und das Fribbe . Zur Online-Anmeldung geht es hier. Wer ein solches Registrierungsticket hat, kann dann an der Kasse seine Eintrittskarte lösen.

Badegäste müssen Hygieneregeln beachten: Dazu gehört, einen Abstand von 1,5 Metern zu anderen zu halten. Masken sind laut Stadtverwaltung in ausgewiesenen Bereichen zu tragen, z.B. vom Eingang bis zur Kasse und in den WC-Anlagen. Auf den Liegewiesen hingegen nicht.

Die Eintrittspreise bleiben wie gehabt (Erwachsener: 3 Euro, Kind: 0,50 Cent, Familienkarte: 6 Euro). Während der Corona-Zeit gibt es keinen Feierabend- und keinen Frühschwimmer-Tarif. Besucher sollten das Geld möglichst passend vorlegen, heißt es auf der Website der städtischen Bäder.





Der Teufel eines Freibadbesuchs steckt in Zeiten der Corona-Pandemie also im Detail. Nichtsdestotrotz sollte die Stadt erkennen, wenn ihr Angebot zu wenig Zuspruch erhält und als Folge Alternativen in der Umsetzung prüfen. Denn die Öffnung aller Freibäder samt Reinigungs- und Sicherheitspersonal kostet schließlich auch Geld. Umso schlimmer, wenn es nun die Menschen an die Seen drängt und die Freibäder nahezu ungenutzt bleiben.

