vor 51 Min.

Freie Wähler wollen samstags Gratis-Nahverkehr

Die Wählervereinigung stellt ihre Forderung für die Kommunalwahl vor. Großstädte sind bisher nicht das Stammgebiet der FW, doch OB-Kandidat Peter Hummel will das ändern.

Von Stefan Krog

Die Freien Wähler haben am Donnerstag ihr Wahlprogramm für die Kommunalwahl vorgestellt: Themen sind bezahlbare Wohnungen, Schulsanierungen, die Kostenentwicklung bei der Theatersanierung und ein kostenloser Nahverkehr an Samstagen.

OB-Kandidat Peter Hummel hält die von der Stadt zum Jahreswechsel geplante Cityzone (kostenloser Nahverkehr im Kern der Innenstadt) für Unsinn, wenn man den Autoverkehr reduzieren wolle. „Mit der Cityzone bewegt man keinen Autofahrer zum Umsteigen, weil er damit ja gar nicht in die Innenstadt kommt“, so Hummel. Er fordert stattdessen, Busse und Straßenbahnen samstags zur kostenlosen Benutzung freizugeben. Damit lasse sich der Einzelhandel stärken. Hummel verweist auf Ulm und Neu-Ulm, wo ein derartiges Modell im April eingeführt wurde. „Dort wird es super angenommen“, so Hummel, der auch eine generelle Senkung der Fahrpreise fordert.

Freile Wähler fordern 35 Prozent geförderte Wohnungen

In Sachen Wohnungsbau fordern die FW künftig von Investoren verpflichtend 35 Prozent geförderte Wohnungen bei Neubauprojekten. Zudem seien private Genossenschaften bei Grundstücksvergaben zu bevorzugen. Neue Wohnungen sollen vor allem durch Verdichtung, Aufstockung und das Überbauen von Parkplätzen oder Straßen entstehen, um Flächenverbrauch zu reduzieren.

Beim Theater fordern die Freien Wähler, dass die Sanierung inklusive Baupreissteigerungen am Ende nicht mehr als 210 Millionen Euro kosten darf. Der Stadtrat müsse angesichts der sich abzeichnenden Kostensteigerungen eine Alternativplanung beschließen. Die könne – die FW-Forderung lehnt sich an die der SPD an – daraus bestehen, dass der Erweiterungsbau am Theater abgespeckt wird. Stattdessen sollen die momentanen Interimsspielstätten im Gaswerk und im Martinipark dauerhaft weitergenutzt werden. „Die Kosten der Theatersanierung sind bei so gut wie jedem Gespräch, das ich mit Bürgern führe, ein Thema“, so Hummel. Mitunter tue er sich – obwohl selbst ein passionierter Theatergänger – schwer, Argumente dafür zu finden. „Das Theater muss sich viel mehr öffnen und – ähnlich wie es der Stadtbücherei gelungen ist – zum Begegnungsraum werden. Dass es künftig eine Cafeteria gibt, die allen offensteht, genügt nicht.“ Zudem solle die Freilichtbühne künftig auch wieder für Fremdproduktionen offenstehen.

Schulen sollen in Augsburg oberste Priorität haben

Beim Thema Finanzen fordert Hummel, dass die Stadt sich auf ihre Pflichtaufgaben konzentriert. „Es sind in den vergangenen Jahren Leuchtturmprojekte in der Innenstadt entstanden, die schön anzuschauen sind, aber die Pflichtaufgaben haben darunter gelitten.“ Hummel fordert ein Fünf-Jahres-Programm zu Schulsanierung zu entwickeln. „Klar muss sein, dass Schulen bei den städtischen Investitionen oberste Priorität haben. Die bisher veranschlagten 300 Millionen Euro reichen gerade einmal für den Brandschutz.“

Die Freien Wähler haben sich zum Ziel gesetzt, die 11,6 Prozent Stimmenanteil, die sie bei der Landtagswahl 2018 landesweit holten, bei der Kommunalwahl zu erreichen. Das ist ambitioniert, weil die FW vor allem im ländlichen Raum stark sind. In Augsburg habe man bei der Landtagswahl mit etwa acht Prozent aber das beste Großstadtergebnis in Bayern eingefahren, so Hummel. Insofern sei der Optimismus durchaus gerechtfertigt. Zudem habe man, anders als SPD und Grüne, die in den vergangenen sechs Jahren zusammen mit der CSU selbst mitregierten, die Möglichkeit, die Entscheidungen vergangener Jahre glaubwürdiger zu kritisieren.

Hummel will mit 1000 Augsburgern ins Gespräch kommen

Wie berichtet hatte Hummel sich im Sommer das Ziel gesetzt, im Lauf seiner OB-Kandidatur mit 1000 Augsburgern tiefer ins Gespräch zu kommen. Smalltalk auf der Straße zähle nicht dazu. Inzwischen, so Hummel, sei er bei 523 Gesprächen angelangt. „Man kommt dabei mit Menschen in Kontakt, mit denen man sonst nicht so vertieft ins Gespräch gekommen wäre“, so Hummel. Die Erfahrung wolle er nicht missen.

Lesen Sie dazu auch:

So präsentieren sich die Augsburger OB-Kandidaten im Netz

Freie Wähler setzen auf „Politik mit gesundem Menschenverstand“

Themen folgen