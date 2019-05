vor 36 Min.

Freistaat fördert Mozart und mehr

480000 Euro gehen nach Augsburg

Viele Kulturprojekte lassen sich nur umsetzen, weil es Sponsoren gibt, die sie unterstützen. Auch der Freistaat gibt immer wieder Geld für außergewöhnliche Projekte. In seiner heutigen Sitzung hat der Bayerische Landtag eine Förderung von über 480000 Euro alleine für Augsburg beschlossen.

Zugutekommt das Geld mehreren Einrichtungen: Die Städtischen Kunstsammlungen Augsburg zum Beispiel planen aktuell eine Ausstellung über Kaiser Maximilian I. Sie wird am 15. Juni eröffnet und soll die besondere Verbindung des Kaisers zur Stadt Augsburg in den Mittelpunkt rücken. Eine Verbindung übrigens, die schon aus finanziellen Gründen oft gespalten war: Der Kaiser hatte eine schlechte Zahlungsmoral und stand immer wieder bei Augsburger Handelshäusern und Handwerkern in der Kreide.

Im Kulturhaus Abraxas muss der Theatersaal saniert werden. Aus dem Kulturfonds fließen dafür knapp 98000 Euro. In der ehemaligen Synagoge in Kriegshaber ist eine Ausstellung über Kindertransporte geplant, hierfür gibt es 15000 Euro.

Ein Jubiläum gibt es 2021 in der Fuggerei zu feiern: Sie wird in diesem Jahr 500 Jahre alt. In der Sozialsiedlung laufen seit längerem die Vorbereitungen, unter anderem soll die Schauwohnung neu gestaltet werden. Es gibt künftig mehr Informationen darüber, wie die Bewohner heute in der Fuggerei leben. Um die Museen inhaltlich und räumlich neu aufstellen zu können, muss Geld aufgewendet werden. Vom Freistaat kommen dieses Jahr knapp 43000 Euro, nächstes Jahr weitere 11000 Euro.

Leopold Mozart wäre in diesem Jahr 300 Jahre alt geworden. Die Stadt Augsburg, in der Leopold Mozart zur Welt kam, feiert dies mit Konzerten und der Neugestaltung des Mozart-Geburtshauses in der Frauentorstraße. Für die Veranstaltungen rund um den Geburtstag gibt der Freistaat 240000 Euro. Weitere 14000 Euro fließen für das Kulturprogramm zum 1000-jährigen Bestehen der Moritzkirche. (AZ)

