vor 41 Min.

Freitag, der 13.: Frau steckt mit Hand in Bremse fest

So in etwa steckt die Hand der Frau fest.

Die Berufsfeuerwehr Augsburg ist zu einem ungewöhnlichen Einsatz gerufen worden. Dabei erhielt das Wort "Handbremse" eine völlig neue Bedeutung.

Was einer Autofahrerin am Freitag um acht Uhr widerfahren ist, kann eigentlich nur an einem Freitag, den 13. passieren. Bei der Berufsfeuerwehr jedenfalls ging am Morgen die nicht alltägliche Einsatzmeldung "Hand in Handbremse eingeklemmt" ein. Als die Helfer vor Ort eintrafen, bot sich ihnen folgende, ungewöhnliche Situation:

Eine Autofahrerin war mit ihrer Hand derart in der Ritze der Handbremse verkeilt, dass sie sich nicht mehr aus eigener Kraft aus der Falle befreien konnte. Wie sie in die missliche Lage geraten war? Die Ohrstöpsel ihres Smartphones waren in die Ritze gefallen. Die Frau hatte versucht, sie mit der Hand wieder herauszufischen.

Die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr besprachen sich kurz mit dem Rettungsdienst. Mit viel Kraft zogen die Helfer den engen Schacht soweit auseinander, dass die Autofahrerin ihre Hand wieder herausziehen konnte. Die findigen Retter wandten bei ihrem Einsatz übrigens auch Flüssigseife an. Auch damit lief es wie geschmiert. Nach einer kurzen ambulanten Untersuchung im Rettungswagen und der Beseitigung der Seifenreste im Auto war der bizarre Einsatz beendet. (ina)

