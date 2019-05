12:55 Uhr

Fridays for Future: Rund 1000 Menschen demonstrieren in Augsburg

In Augsburg ist wieder eine "Fridays for Future"-Demo: Rund 1000 Menschen sind unterwegs und fordern mehr Klimaschutz. Es sind nicht nur streikende Schüler.

Hunderte Schüler sind in Augsburg wieder auf die Straße gegangen , um für mehr Klimaschutz zu demonstrieren. Die "Fridays for Future"-Demonstration startete um 11 Uhr am Königsplatz mit kurzen Reden. Danach begann ein Zug durch die Stadt. Mit der Zeit wuchs die Zahl der Teilnehmer stetig. Die Polizei sprach anfangs von rund 500 Menschen und später von rund 1000; die Zahlen der Veranstalter lagen höher.

Weltweite Aktion von "Fridays for Future"

Mit Transparenten und Sprechchören forderten die vorwiegend jungen Demo-Teilnehmer mehr Klimaschutz. Mit der Demo in Augsburg schlossen sie sich einer weltweiten Aktion vor der Europawahl an. "Wir wollen vor der Europawahl noch einmal ein Zeichen setzen", sagten mehrere Teilnehmer. Sie haben teilweise den Unterricht geschwänzt, um zur Demonstration gehen zu können. Vorbild ist die Schwedin Greta Thunberg. Mit dabei waren am Freitag aber auch Eltern und Großeltern.

Nach dem Zug durch die Innenstadt war am Königsplatz noch eine Kundgebung geplant. (wiel, mb)

