Fridays for Future: Schüler streiken wieder fürs Klima

Jugendliche setzen sich am Freitag für mehr europäische Verantwortung beim Klimaschutz ein. Vom Königsplatz aus ist ein Demozug geplant.

„Mach die Europawahl zur Klimawahl!“ Greta Thunberg, die 16-jährige Klimaaktivistin aus Schweden, ruft dazu auf, Klimaschutz zum wichtigsten Thema bei der Europa-Wahl zu machen. Der Aufforderung wollen am Freitag, 24. Mai, nach Angaben von Thunberg junge Menschen in 107 Ländern folgen, um auf die Bedeutung der Europawahl auf das globale Klima aufmerksam zu machen. Der Tag ist nicht zufällig gewählt, denn am Sonntag ist die Europawahl.

Der Demozug beginnt am Augsburger Königsplatz

Seit mehreren Monaten demonstrieren auch in Augsburg unter dem Motto „Fridays for Future“ zahlreiche Schüler – und schwänzen dafür zum Teil die Schule. Auch an diesem Freitag gibt es in Augsburg eine Kundgebung. Geplant ist ein Demozug, der um 11 Uhr am Königsplatz starten soll. Dann geht es über die Hallstraße, Maximilianstraße, Rathausplatz, Karolinenstraße, Ludwigstraße sowie den Katzenstadel zurück zum Kö. Das Ende ist auf 13.30 Uhr angesetzt. Es sind Kundgebungen auf dem Königsplatz und in der Hallstraße sowie Live-Musik der Band „Vivid Curls“ vorgesehen. Nach Angaben der Veranstalter werden rund 500 Personen erwartet.

Unterstützung bekommen die Organisatoren von vielen Schülerinnen und Schülern, Studierenden und auch der Elterninitiative „Parents for Future“. Auch Michael Motzke ist einer der Eltern, die die teils umstrittenen Jugendlichen-Proteste befürwortet. Er wird am Freitag mit seinem elfjährigen Sohn beim Demozug mitlaufen und seinen Appell an die Politik deutlich kundtun: „Die Politiker sollen endlich anfangen, ihre Versprechen umzusetzen, und aufhören, zu lavieren und Gesetze zu bremsen.“

Die Verantwortung für die Klimaziele sieht auch der 16-jährige Elias, der dem Augsburger Kernteam von „Fridays for Future“ angehört, bei der Regierung: „Man sollte mehr in die Zukunft schauen und weniger Wert legen auf den momentanen Erfolg und die nächste Wahl!“ Er ist ein überzeugter Vertreter der Klimastreik-Bewegung, denn „das ist für uns die einzige Möglichkeit, Druck auszuüben und ernst genommen zu werden“. (kbe)